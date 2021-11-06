تبون يتهم الرئيس الفرنسي بتعمد الإساءة للجزائر

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه يرفض المساس بتاريخ الشعب الجزائري أو إهانته، معتبرًا تشكيك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، خطيرًا جدًا.

وأشار عبد المجيد تبون خلال مقابلته مع صحيفة ”دير شبيغل“ الألمانية، وتداولتها وسائل إعلام فرنسية وجزائرية، إلى أن تصريحات ماكرون تسببت بضرر كبير في العلاقات بين البلدين، واتهمه بتعمد الإساءة للجزائر، خلال لقاء جمعه بأحفاد وأبناء “ الحركي“ و ”الأقدام السوداء“ بالتواطؤ مع صحيفة ”لوموند“.

الرد الجزائري

ووصف الرئيس عبد المجيد تبون المرحلة التي بلغتها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بأنها الأخطر منذ 15 عامًا، إذ تشهد برودة في التعامل، لاسيما عقب تصريحات ماكرون التي قررت على إثرها الجزائر استدعاء سفيرها في فرنسا للتشاور، وحظرت تحليق الطائرات الفرنسية في الأجواء الجزائرية في إطار عملية ”برخان“ التي تقودها فرنسا لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع في حدث طارئ، بالتحالف مع بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل الأفريقي.

سوابق وتراكمات

أكد الرئيس الجزائري خلال مقابلته، على وجود خلافات سابقة بين الجزائر وفرنسا حول مسألة التأشيرات، و ”الذاكرة الوطنية“، إضافة إلى عقود واتفاقيات اقتصادية، قائلًا إن ”هناك خلافات أيضًا حول السياسة الفرنسية بشأن الصحراء الغربية، ولكن هذه الأزمة بين البلدين هي الأخطر ”.

وفي رده على سؤال حول سبل إنهاء الأزمة بين البلدين قال تبون: ”لن أكون أول من يتخذ الخطوة وإلا سأخسر كل الجزائريين“، مضيفًا:“إنها مشكلة وطنية وليست مشكلة رئيس الجمهورية“.

لا بوادر للحل

شدد تبون على أنه لا يوجد أي جزائري سيقبل تطبيع العلاقات مع فرنسا بعد التصريحات الخطيرة للرئيس إيمانويل ماكرون.

واعتبر أن تصريحات الرئيس الفرنسي إحياء لما وصفها بـ“النزعة الكولونيالية“، معتبرًا أن الرئيس الفرنسي اصطف بجانب من يبررون الاستعمار الفرنسي“.

ونوه الرئيس الجزائري على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية كافة، وليس فقط بما حدث خلال فترة قصيرة، كما جاء في تقرير المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا.

ومن الجدير ذكره أن ماكرون، وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، سعى إلى التهدئة عبر محاولة الإيحاء بوجود ”علاقات ودية“ مع الرئيس تبون، لكن الأخير لم يبدِ تجاوبًا.