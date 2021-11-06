"موند أفريك": التوتر بين الجزائر والمغرب ينذر بتصعيد دراماتيكي

قال تقرير فرنسي إن التوتر المتزايد بين الجزائر و المغرب، لاسيما عقب مقتل 3 جزائريين في قصف على حدود الصحراء الغربية الموريتانية قبل أيام، ينذر بتصعيد دراماتيكي بين البلدين.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع ”موند أفريك“، أن تاريخ الحادث الذي جرى قبل أيام، وهو الأول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، يعد ”رمزيا“ بالنسبة للجزائر.

وأشار الموقع إلى أن هذا اليوم ”يحتفل فيه الجزائريون بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية (1954)“.



وذكر أن هنالك سببين على الأقل يمكن أن ”يؤججا تصعيدا دراماتيكيا بين الجزائر والرباط“.

وأوضح أن السبب الأول هو أن ”رئيس الأركان الجزائري الجنرال السعيد شنقريحة، الذي قاد لفترة طويلة المنطقة العسكرية الثالثة المواجهة للحدود المغربية وهو الرجل القوي اليوم في الجزائر، معروف بمواقفه المتشددة تجاه الرباط“.

ورأى أنه ”من ناحية أخرى يجب على المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي فقدت مصداقيتها في الشارع، حيث يطالب المزيد من المتظاهرين بسلطة مدنية، أن تستعيد صورتها وشرعيتها لدى الشعب الجزائري“، على حد تعبيره.

واعتبر أن ”سيناريو الصراع المفتوح مع المغرب مطروح على طاولة الأركان العسكرية الجزائرية منذ أسابيع“.

ونقل التقرير عن ضباط جزائريين قولهم إنه ”من الأفضل خوض صراع قصير دون تأخير، فقد زاد المغرب، الذي يعد الآن ثالث أكبر مشتر للأسلحة في أفريقيا، من قوته الضاربة بشكل كبير، كما أن تحالفه مع إسرائيل يزوده بموارد استخباراتية كبيرة، وقد تكون المملكة المغربية مستقبلا خصما أكثر خطورة بكثير“.

وقال إن ”السلطات الجزائرية اتهمت على الفور الجيش الملكي المغربي بالمسؤولية المباشرة من خلال بيان صادر عن وكالة الأنباء الجزائرية في 3 نوفمبر / تشرين الثاني“.

وأشار البيان يومها إلى أن ”السلطات الجزائرية اتخذت على الفور الخطوات اللازمة للتحقيق في هذا العمل الدنيء من أجل توضيح الظروف المحيطة به“.

ووفق البيان الجزائري فإن ”عوامل عدة تشير إلى أن القوات المغربية في الصحراء الغربية ارتكبت هذا الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة“، وفق البيان الرئاسي.

ولفت التقرير الفرنسي إلى أن البيان الصحفي للرئاسة الجزائرية هدد بأن ”اغتيالهم لن يمر دون عقاب“.

أما المغرب فدحض الاتهام الجزائري وطلب من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية التحقيق في الحادثة، التي جرت في المنطقة المؤمنة من قبل جنود من جبهة البوليساريو الذين يحققون أيضا من خلال التقاط صور لجثث سائقي الشاحنتين المحترقتين، وفق المصدر ذاته.

وأشار البيان الرئاسي الجزائري إلى استخدام الجيش الملكي المغربي لـ ”أسلحة متطورة“، وقال ”نحن نتحدث عن هجوم بطائرة من دون طيار، لأن بلدة بير لحلو (التي وقعت فيها الحادثة) تبعد أكثر من 25 كلم عن الجدار الفاصل للجيش المغربي، فيما يحافظ المغرب على الصمت الذي يمكن تفسيره على مستويات عدة، بحسب التقرير.

ورأى موقع ”موند أفريك“ أن ”هناك توترا خطيرا ملموسا في المنطقة، لا سيما أن الجيش الجزائري يعزز وجوده على الحدود المغربية الموريتانية“.

ونوه إلى ما نشرته صحيفة ”لارازون“ الإسبانية مؤخرا من صور بالأقمار الصناعية تظهر نشر بطاريات صواريخ للجيش الجزائري أمام الحدود المغربية.