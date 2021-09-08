الجزائر تسجن 19 عنصرا من حركة "الماك" بتهمة "الفتنة والرعب"

قررت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، إيداع 19 عنصرا من حركة ”الماك“ المحظورة، بالحبس المؤقت، بعدما وجهت لهم تهمة ”زرع الفتنة والرعب“.

وكشفت ”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان“ (منظمة حقوقية)، أن ”الموقوفين المنتمين إلى حركة الماك الانفصالية التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل، تمت متابعتهم، بتهم القيام بأعمال تخريبية، والتحريض على التجمهر المسلح، والتعدي بالعنف على رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم“.

وكانت قوات الأمن في الجزائر أعلنت، يوم الثلاثاء، توقيف 27 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى منظمة الماك، المصنفة كمنظمة إرهابية في مدينتي خراطة وبني ورتيلان في محافظة الجزائر العاصمة، مؤكدة أنهم ”حاولوا بث الرعب في المواطنين عبر إعادة تفعيل نشاط خلاياها في المجتمع“.

وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أفضى تفتيش منازل الموقوفين إلى العثور على لواحق لألبسة عسكرية، ومعدات الإعلام الآلي بجميع لواحقها، وجهاز كشف عن المعادن، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى أختام مزورة وسجلات إدارية، ورايات للمنظمة.

وكان المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، اتهم مؤخرا كلا من المملكة المغربية وإسرائيل، بدعم حركة ”الماك“ لافتعال الحرائق التي تسببت في كارثة إنسانية كبيرة للجزائر، تدعي أنها تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وتأسست حركة ”الماك“ في عام 2001 بالعاصمة الفرنسية باريس، من أجل المطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل والتي غالبية سكانها من الأمازيغ، من دون حصولها على ترخيص في الجزائري، وذلك قبل تصنيفها في مايو / أيار الماضي، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد.

وبعد 9 سنوات من تأسيسها، أعلنت حركة الماك تشكيل حكومة مؤقتة في منطقة القبائل بقيادة فرحات مهنّى، حيث كان ذلك سببا مباشرا في تعرض منتسبيها وقادتها إلى الملاحقة الأمنية.

جدير ذكره أن فرحات مهنى مغنٍّ سابق وناشط سابق في الحركة الثقافية الأمازيغية، حيث ساهم في إنشاء حزب ”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية“ في عام 1989.

وبحسب تقارير جزائرية، تحصل حركة الماك على دعم مباشر من فرنسا، ودول أخرى، ولها وكالة أنباء باسم ”سيوال“، فيما تستخدم في بياناتها وسم الاحتلال عند الحديث عن الشرطة أو الدرك والسلطات الجزائرية.