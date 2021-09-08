الداخلية المغربية: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 12% عند منتصف اليوم

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأربعاء، أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، وأعضاء مجالس البلديات، وأعضاء مجالس الجهات متواصلة، حيث بلغت نسبة المشاركة 12% على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالاً (التوقيت المحلي).

وجاء في بيان مقتضب للوزارة، أنه ”بحسب المعلومات المتوصل بها من مختلف محافظات وأقاليم ومقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية، حيث بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا، 12 %“.

وانطلقت صباح اليوم، عند الساعة الثامنة (التوقيت المحلي)، في جميع ربوع المملكة عملية التصويت.

وكانت الداخلية أكد في بيان سابق، أن عملية افتتاح مكاتب الاقتراع تمت في ”ظروف عادية“.

وذكّر البيان بأن عملية التصويت ستتواصل بعموم التراب الوطني إلى غاية السابعة مساء دون انقطاع.

وتتميز المحطة الانتخابية الحالية بكونها الأولى من نوعها التي تجمع بين الاستحقاقات البرلمانية والبلدية والجهوية في يوم واحد، كما تتميز هذه المحطة الفاصلة أيضا كونها تحتكم لقوانين انتخابية جديدة.

وتعدّ الانتخابات المغربية 2021، رابع انتخابات تجرى في ظل دستور 2011. وتمثل نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات تحديا كبيرا للدولة المغربية، ولجل الأحزاب خصوصا تلك الممثلة في البرلمان.

ويراهن المغاربة على هذه الانتخابات؛ لضخ دماء جديدة في الحقل السياسي قصد تشكيل حكومة كفاءات منسجمة، وبرلمان قوي ينصت لهموم فئات الشعب المتضررة جراء تداعيات الجائحة، ومسيرين محليين وجهويين يترجمون الأوراش الملكية على أرض الواقع.

ويتنافس في الانتخابات المغربية 32 حزبا على 395 مقعدا لنيل ثقة غالبية أصوات المقترعين البالغة 17 مليونا و983 ألفا و490 صوتا، بزيادة نحو مليونين و280 ألفا و898 ناخبا خلال 5 سنوات.

ويتوقع محللون أن يفقد ”حزب العدالة والتنمية“ بعض مواقعه لصالح اثنين من الأحزاب المنافسة الأكثر تأييدا للنظام، وهما ”حزب التجمع الوطني للأحرار“ و ”حزب الأصالة والمعاصرة“.

ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.