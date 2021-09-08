الانتخابات المغربية.. زعماء الأحزاب السياسية يدلون بأصواتهم ويطالبون المغاربة بالاقبال على التصويت (صور)‎

توجّه زعماء الأحزاب السياسية في المغرب، اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، والتي تمر في سياق سياسي غير مسبوق.

وانطلقت الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، في جميع أنحاء المغرب، عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات.

وأدلى نزار بركة، الأمين العام لحزب ”الاستقلال“، بصوته داخل المدرسة الإعدادية ”ابن طفيل“، بحي الرياض في العاصمة الرباط.

ودعا بركة في تصريحات صحفية، المغاربة إلى ”الإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم“.

وأشار إلى أن بلاده ”تعيش محطة مهمة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا، والسياسات المُتعبة من قبل الحكومات السابقة“.

بدوره أدلى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية“، بصوته في الانتخابات بالرباط.

وقال لشكر في تصريحات صحفية، إن ”المغاربة أمام مسؤولية كبيرة نظرا لقدسية الصوت الانتخابي في هذه الظرفية الاستثنائية“، وفق تعبيره.

وفي مدينة أغادير، أدلى عزيز أخنوش رئيس حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، بصوته في الانتخابات.

ودعا أخنوش، المغاربة إلى الإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وفي السياق نفسه، أدلى عبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب ”الأصالة والمعاصرة“، بصوته في الانتخابات بمدينة الرباط.

وغير بعيد عن العاصمة الرباط، أدلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته، سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب ”العدالة والتنمية“ الإخواني، بصوته في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية.

ودعا العثماني الشعب المغربي إلى الإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع، مشيرا إلى ”أن الانتخابات الحالية تمر بظرفية خاصة“.

وفي مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، أدلت الأمينة العامة للحزب ”الاشتراكي الموحد“ نبيلة منيب بصوتها بحضور إعلامي كبير، وفي المدينة نفسها، وضع الأمين العام لحزب ”الاتحاد الدستوري“ صوته في صندوق الاقتراع.

ووفق بيان لوزارة الداخلية المغربية، فإن عملية التصويت ستتواصل بعموم التراب الوطني إلى غاية السابعة مساء، دون انقطاع.

وتتميز المحطة الانتخابية الحالية كونها الأولى من نوعها التي تجمع بين الاستحقاقات البرلمانية والبلدية والجهوية في يوم واحد، كما تتميز هذه المحطة الفاصلة أيضا كونها تحتكم لقوانين انتخابية جديدة.

وتعدّ الانتخابات المغربية 2021، رابع انتخابات تجرى في ظل دستور 2011. وتمثل نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات تحديا كبيرا للدولة المغربية وجل الأحزاب، خاصة تلك الممثلة في البرلمان.

ويراهن المغاربة على هذه الانتخابات لضخ دماء جديدة في الحقل السياسي قصد تشكيل حكومة كفاءات منسجمة، وبرلمان قوي ينصت لهموم فئات الشعب المتضررة جراء تداعيات الجائحة، ومسيرين محليين وجهويين يترجمون الأوراش الملكية على أرض الواقع.

ويتنافس في الانتخابات المغربية 32 حزبا على 395 مقعدا لنيل ثقة غالبية أصوات المقترعين البالغة 17 مليونا و983 ألفا و490 صوتا، بزيادة نحو مليونين و280 ألفا و898 ناخبا خلال 5 سنوات.

وبعد الإعلان عن النتائج النهائية، سيعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي سيتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. كما سيعين الملك بعد ذلك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وفق ما يؤكده الفصل الـ 47 من دستور 2011.