بحضور الدبيبة.. البرلمان الليبي يسائل الحكومة بعد 6 أشهر من منحها الثقة

انطلقت، اليوم الأربعاء، جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية، بعد تعليقها أمس الثلاثاء بسبب تأخر وصول رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لمقر المجلس بمدينة طبرق شرق البلاد.

ووصل الدبيبة وأعضاء الحكومة في وقت سابق لمقر البرلمان، وفق ما أفاد به عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب على صفحته بموقع فيسبوك.

وفي كلمته أمام الجلسة قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه ”يحترم المؤسسات، ومجلس النواب الذي هو السلطة العليا في البلد، وإن حكومته مستعدة للمساءلة في أي مكان، ولكن للمساءلة أدوات ويجب أن تتم بطريقة منظمة“.

وحول تأجيل جلسة الأمس أشار الدبيبة إلى أنهم ”ليسوا محتجين على تأجيل جلسة يوم أمس، وإنما على الطريقة، مشيرا إلى أنه ووزراءه حضروا دون ملابس لتغييرها، قائلا ”لسنا مستعدين للبقاء، والتأخير حصل في وصول الطائرة وفي المطار وحتى من الإخوة المتظاهرين، والحكومة غير مسؤولة عنه“.

وعند محاولة نواب مقاطعة حديث الدبيبة قال ”أنا جئت لبرلماني، لأفتح قلبي، ولكي أشكو لكم.. خيركم، لماذا أنتم متضايقون مني؟ إذا كنتم تريدون مني أن أسكت فقولوا ذلك، المساءلة مهمة وأنا أحترم المساءلة، ونحن لا يمكن أن نفعل شيئا دون مساءلة، لكن الطريقة يجب أن تكون منظمة وجيدة“.

الميزانية

وتابع ”من أول يوم قدمنا الميزانية ولم تعتمد، ليس بسبب ملاحظات مجلس النواب، فأي أحد يستطيع قول هذه الحجج، وكنت أتمنى من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، النائب عبد السلام نصية، أن يسرع في اعتماد الميزانية كما كان مسرعا في الذهاب إلى مصرف المركزي للسؤال عن حجم الإنفاق الحكومي الفترة الماضية“.

وأضاف ”كنا ننتظر منكم أن تعتمدوا الميزانية، وأن تحاسبونا إذا تأخرنا في تقديمها“.

وقال إنه شكل حكومته بعد دراسة الظواهر التي يمثلها مجلس النواب ”وبكل شرف خرجنا بحكومة حقيقية“.

وقال إن حكومته صرفت خمسة مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية، تحت بند الطوارئ.

وأضاف ”ليس عندي ميزانية ويجب أن أصرف من بند الطوارئ“، مشيرا إلى أن فرق سعر الصرف هو السبب في فرق الميزانية.

وذكر أن 700 مليون خُصصت للأجهزة الأمنية، و250 مليونا لوزارة الحكم المحلي، و500 مليون لصندوق الضمان الاجتماعي.

وبين أن حكومته خصصت لوزارة الصحة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مليارا و200 مليون.

وقال إن ”ارتفاع المخصصات لوزارة الصحة ترجع إلى أن احتياجات الوزارة مستوردة؛ ولذا تتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار، الذي سجل 4.4 دينار اليوم“.

وأشار إلى أن حكومته خصصت للمراكز الطبية الخمسة 50 مليونا، وجامعة بنغازي 100 مليون، ومنحت 100 مليون لأجل التعامل مع احتياجات مختلفة لوزارات، و150 مليونا للمواصلات.

وأكد أن باب التنمية خُصص له في الميزانية 10 مليارات دينار منها 7 مليارات لدعم المشاريع ولم يتم صرف أي منها حتى الآن.

توحيد المؤسسات

وبشأن توحيد المؤسسات قال ”كنا من أهم الأطراف المشاركة في التئام المؤسسات ومن بينها مجلس النواب“.

وردا على تساؤلات أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية قال الدبيبة إن حكومته لم تتهم تونس بالإرهاب و“شددنا في أكثر من مرة على عمق العلاقات بين البلدين وسأتوجه غدا إلى تونس في زيارة رسمية وسألتقي رئيسها قيس سعيد“.

وقال إن “ مؤسسة الجيش في حالة انقسام وهي المؤسسة الوحيدة التي لم تتوحد ولن نقبل بوجود أي مرتزقة أو قوات أجنبية في بلادنا“.

وأضاف ”قمنا ببضع زيارات لعدد من البلدان وكان مطلبنا الأول هو العمل على إخراج المرتزقة“.

بدوره رد وزير المالية على سؤال حول مخصصات الجيش الوطني الليبي في الميزانية قائلا ”من خلال اجتماعنا مع اللجان البرلمانية طلب منا أن تكون ”القيادة العامة“ مخصصة في بند واضح في الباب الأول والثاني وقد امتثلنا لهذا الأمر“.

وكان مقررا أن يعقد البرلمان أمس الثلاثاء الجلسة المؤجلة، لاستجواب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بعد ما يقرب من 6 أشهر من نيلها الثقة من البرلمان، بعد أن أجلها الأسبوع الماضي، إلى حين إعداد أسئلة الاستجواب بناء على طلب الحكومة.

وبحسب الكتاب الذي وجهته رئاسة البرلمان، إلى مدير مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تضمنت الاستجوابات التي يرغب النواب بتوجيهها لرئيس الحكومة، التي لا تزال تعمل دون ميزانية، تساؤلا حول الرحلات العائلية للدبيبة.

وأشار بند القضايا العامة من قائمة التساؤلات، إلى كثرة الرحلات الخارجية لرئيس الوزراء، التي يحمل أغلبها الطابع العائلي، وذلك من خلال تشكيلة الوفود المرافقة له.

وتساءل النواب أيضا، حول عدم منح الصلاحيات لنواب رئيس الوزراء، واستمرار تجسيد العمل الشعبوي في كل تصرفات رئيس الحكومة، فضلا عن سلب اختصاصات العديد من الوزراء، وضم الكثير من الوحدات الإدارية إلى رئاسة الوزراء، في تجسيد لاحتكار السلطة، وسوء إدارة المرافق العامة.