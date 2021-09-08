المغرب.. فتح مراكز الاقتراع للانتخابات العامة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

فتحت مراكز التصويت في المغرب، أبوابها صباح الأربعاء، حيث بدأ الناخبون المغاربة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية، في ظل قواعد جديدة من المتوقع أن تزيد من صعوبة احتفاظ حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بمكانته كأكبر الأحزاب تمثيلًا.

ورغم حظر إجراء استطلاعات الرأي في الانتخابات، يتوقع محللون أن يفقد ”حزب العدالة والتنمية“ بعض مواقعه لصالح اثنين من الأحزاب المنافسة الأكثر تأييدا للنظام، وهما ”حزب التجمع الوطني للأحرار“ و ”حزب الأصالة والمعاصرة“ اللذان يصفان نفسهما بأنهما من الديمقراطيين الاشتراكيين.

ويراهن نحو ثلاثين حزبًا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 في المئة المسجلة قبل خمسة أعوام. علما أن عدد مَن بلغوا سن التصويت يقارب 25 مليونًا، من أصل 36 مليونًا من سكان المملكة.

وفي العادة، تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية منخفضة. وستتزامن الانتخابات هذا العام، مع انتخابات المجالس المحلية والجماعية التي تشهد في العادة، مشاركة أكبر، وذلك في محاولة لرفع نسبة الإقبال على التصويت.

ورغم أن حزب العدالة والتنمية هو أكبر الأحزاب منذ 2011، فقد أخفق في منع القوانين التي يعارضها، ومنها قانون لتعزيز استخدام اللغة الفرنسية في التعليم، وقانون للسماح باستخدام القنب لأغراض طبية.

وتغير قواعد التصويت الجديدة، التي يرى قادة حزب العدالة والتنمية، أنها طُبقت خصيصًا لاستهداف أغلبيته، طريقة تخصيص المقاعد، بما يزيد من صعوبة حصول الأحزاب الكبرى على عدد كبير من المقاعد.

وفي النظام الملكي الدستوري، يملك العاهل المغربي محمد السادس، سلطات كاسحة. فهو يختار رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان ويعين الوزراء الرئيسيين.

ويمنح الدستور _الذي تم تبنيه في العام 2011_ صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

كما يحدد الديوان الملكي برنامج العمل الاقتصادي للمغرب، الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة، وقد طلب إعداد ”نموذج تنموي جديد“ ستُكلف الحكومة الجديدة بتنفيذه.

ودفع الدور المهيمن للملك، الأحزاب السياسية، إلى تبني برامج مشابهة تركز على التعليم والصحة والتوظيف والرعاية الاجتماعية.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 5.8 في المئة هذا العام، بعد انكماشه 6.8 في المئة العام الماضي، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وموجة جفاف.