في انتخابات غير مسبوقة.. المغاربة يتوجهون اليوم لصناديق الاقتراع لاختيار نوابهم

يتوجه المغاربة اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي) لاختيار ممثليهم في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) والمجالس البلدية والجهوية، في ظل سياق سياسي غير مسبوق.

وتتميز المحطة الانتخابية الحالية كونها الأولى من نوعها التي تجمع بين الاستحقاقات البرلمانية والبلدية والجهوية في يوم واحد، كما تتميز هذه المحطة الفاصلة أيضا كونها تحتكم لقوانين انتخابية جديدة.

وتعدّ الانتخابات المغربية 2021، رابع انتخابات تجرى في ظل دستور 2011. وتُمثّل نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات تحدّياً كبيراً للدولة المغربية ولجل الأحزاب خصوصاً تلك الممثلة في البرلمان.

وقبل موعد الاقتراع، حاول زعماء الأحزاب السياسية طيلة أيام الحملة الانتخابية والتي انتهت الثلاثاء؛ تسويق برامجهم بشكل مكثف سواء في الميدان، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الشروط الدقيقة التي وضعتها وزارة الداخلية المغربية أمام الأحزاب جراء حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وكان العاهل المغربي أكد في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 69 لـ“ثورة الملك والشعب“ (مناسبة وطنية)، أن إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم ”يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية، ونضج البناء السياسي المغربي“.

الانتخابات بلغة الأرقام

ويتنافس في الانتخابات المغربية 32 حزباً على 395 مقعداً لنيل ثقة غالبية أصوات المقترعين البالغة 17 مليوناً و983 ألفاً و490 صوتاً، بزيادة نحو مليونين و280 ألفاً و898 ناخباً خلال 5 سنوات.

وتنقسم مقاعد البرلمان إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية، فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.

وبحسب وزارة الداخلية المغربية، تتنافس 1704 قوائم في الانتخابات التشريعية، وتشمل في المجموع 6 آلاف و815 ترشيحاً، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحاً عن كل مقعد.

أما الانتخابات الجهوية والبلدية (المحافظات والمحليات)، فإن عدد الترشيحات النهائية بلغت 1769 مترشحة ومترشحاً، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحاً عن كل مقعد.

ويتصدر حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش، عدد الترشيحات في الانتخابات البلدية البالغة 157569، بتقديمه 25492 ترشيحاً، بنسبة 16.18 % من إجمالي الترشيحات. فيما لم تتجاوز ترشيحات حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم 8681 ترشيحاً.

وبعد الإعلان عن النتائج النهائية، سيعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي ستصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. كما سيعين الملك بعد ذلك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وفق ما يؤكده الفصل 47 من دستور 2011.

توقعات أولية

وتشير تقديرات المتابعين للشأن السياسي المغربي أن الأحزاب الأوفر حظاً للفوز في هذه الاستحقاقات هي: ”التجمع الوطني للأحرار“ و“الاستقلال“، و“العدالة والتنمية“، و“الأصالة والمعاصرة“.

وتذهب توقعات عدد من المراقبين أن حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، الذي فشل في تدبير شؤون البلاد خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من المتوقع أن يفقد جزءا مهما من مقاعده.

ورغم هذه التوقعات، اعتبر القيادي البارز في حزب ”العدالة والتنمية“ عبدالعزيز أفتاتي، أن حزبه قادر على الفوز لأنه يعول على الإرادة الشعبية الحقيقية.

وأضاف أفتاتي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أنه رغم الصعاب المطروحة والخروقات التي تم رصدها أثناء الحملة الانتخابية، من إنزال مالي كثيف لاستمالة أصوات الناخبين، إلا أن العدالة والتنمية مازال صامداً وبإمكانه النجاح. وفق تعبيره.

ويراهن المغاربة على هذه الانتخابات لضخ دماء جديدة في الحقل السياسي قصد تشكيل حكومة كفاءات منسجمة، وبرلمان قوي ينصت لهموم فئات الشعب المتضررة جراء تداعيات الجائحة، ومسيرين محليين وجهويين يترجمون الأوراش الملكية على أرض الواقع.