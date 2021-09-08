تونس.. سجن شاب بتهمة تهديد رئيس الدولة بالقتل

أكّد مصدر قضائي، سجن شاب تونسي، الثلاثاء، على خلفية منشورات على موقع ”فيسبوك“ هدّد فيها بقتل رئيس الدولة قيس سعيّد.

و قال المصدر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصّة)، قرّر إصدار مذكّرة ايداع بالسجن، ضدّ شاب من محافظ المنستير الساحلية ، بعد نشر مضامين خطيرة، في حق رئيس الدولة.

و بحسب المصدر، فإن النيابة العامّة تكفّلت برفع الدعوى ضدّ المتهم، بعد رصد تدوينات، تمنى فيها الموت لرئيس الدولة قيس سعيّد، و أخرى اعتبر خلالها أن تعطيله للحياة السياسية في البلاد، يستحق الموت، حسب المصدر.

و أضاف المصدر ، أنّه بعد التحريات الأولية، تقرّر توقيف الشاب منذ أيام، واستكمال التحقيقات في شأنه قبل إيداعه السجن.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش، التابعة لمحافظة المنستير، من توقيف عنصر متطرّف، يحرض على قتل رئيس الدولة قيس سعيّد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إضافة إلى نشر تدوينات ذات طابع متشدد.

و أكّد كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح، في تصريحات صحفية، تعهّد الأجهزة القضائية بقضية الموقوف المشتبه بانضمامه إلى تنظيم إرهابي.

وبعد يومين، أكّدت صحيفة الشروق التونسية القبض على شخص، قالت إنّه كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد، فيما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة الماضي، أطرافا سياسية، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، قائلا: ”إنهم يفكرون في القتل والدماء“، مشددا على أنه ”لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا“ على حد تعبيره.

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، أثار مثول المدونة التونسية أمينة منصور، أمام القضاء العسكري على خلفية تدوينة تعرّضت فيها لرئيس الدولة، جدلا واسعا ومطالب بعدم استخدام القضاء العسكري للنظر في القضايا السياسية، وسط تحذيرات مما يمثله ذلك من تعد على حرية التعبير في البلاد، وذلك قبل إسقاط التتبع في حقها.

وقد أكّد رئيس الدولة، إثر ذلك، أنه يؤمن بحرّية التعبير و لن يحاكم أي شخص من أجل آرائه، لكنه يرفض أن تتحوّل حرية التعبير إلى فوضى و سباب، حسب تعبيره.