وزير خارجية اليونان لقيس سعيّد: مستمرون في دعم قوى الاعتدال في تونس

أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، مساء الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن بلاده تحرص على الاستمرار في دعم تونس و قوى الاعتدال في البلاد، وتعارض أي قوى تريد فرض المبادئ الدينية والايديولوجية، حسب تعبيره.

وأضاف وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أن بلاده مقتنعة بضرورة استمرار الخطوات لعودة العمل العادي للمؤسسات في البلاد، وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن في تطابق مع إردة الشعب التونسي.

وبحسب مقطع فيديو، نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“، دعا المسؤول اليوناني إلى مواصلة تونس المجهودات التي اتخذتها، وأن تنخرط في الحوار مع القوى الفاعلة والمجتمع المدني من أحل مجابهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مشيرا إلى أن بلاده في حاجة إلى شركاء في المنطقة والاتحاد الأوروبي مستعد لدعم تونس لبناء مستقبل أفضل.

واعتبر نيكوس ديندياس، أنّ تونس قطعت خطوات مهمّة من أجل استقرار الأوضاع في الجوار الليبي، مؤكدا أنه جاء محملا برسالتين مهمتين، وهما أن اليونان بلد صديق لتونس وتودّ دعمها في هذه الظروف العصيبة، وأن لتونس دورا رياديا في المنطقة بأكملها لإرساء ديمقراطية حقيقية ومنظومة مستدامة.

واعتبر المسؤول اليوناني، أن دعم بلاده لتونس، هو عملي وفعلي، وأن بلاده ستواصل مناصرة الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مثمنا دور تونس كعضو في مجلس الأمن الدولي في دعم بلاده للالتحاق كعضو دائم بالمجلس لسنتي 2025 \2026 .

كما أعلن وزير الخارجية اليوناني، أن رئيس حكومة بلاده سيزور تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بمناسبة قمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد أشار رئيس الدولة قيس سعيّد إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/ تموز الماضي تندرج في إطار الدستور، خلافا لما يقع الترويج له من ادعاءات خاطئة، حسب تعبيره.

كما شدّد الرئيس التونسي على أن المسار الديمقراطي مستمر وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد وتتماشى مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن، حسب ما جاء في البيان.