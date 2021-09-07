تونس.. الغنوشي يفوّض نائبين للمشاركة بمؤتمر دولي رغم تجميد البرلمان

أكد رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي تفويض نائبين للمشاركة في مؤتمر ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، على الرغم من قرار تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من شهر يوليو / تموز الماضي.

وكشف الغنوشي، عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، أنه تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة النمساوية فيينا، بين الـ 6 والـ 9 من شهر سبتمبر / أيلول الجاري، موضحا أنه فوّض كلا من البرلمانيين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لحضور أعمال اللقاء بدلاً عنه.

كما أفاد الغنوشي بأن قرار التفويض لتمثيله في المؤتمر كان بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها تونس، والتي كانت بدايتها اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات استثنائية في الـ25 من شهر يوليو/ تموز، وكان من بينها تعليق اختصاصات المجلس النيابي.

فيما اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس أسامة الخليفي، خلال مداخلته في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في النمسا، أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد تعتبر تعديا على الديمقراطية البرلمانية، حسب تعبيره.

وأضاف أن ”الانحراف عن الشرعية الانتخابية في تونس يفرض على النادي الديمقراطي التحرّك بسرعة لمساعدة تونس للعودة إلى مسارها الدستوري“، وفق قوله.

وكان القرار الرئاسي يقضي بتعليق اختصاصات المجلس النيابي لمدّة شهر واحد قابل للتجديد، قبل أن يعلن الرئيس التونسي سعيّد تمديد فترة العمل بكل الإجراءات الاستثنائية في الثالث عشر من شهر اغسطس/آب الماضي، حتى إشعار آخر، وذلك بحسب نص القرار الجديد.

وحيال ذلك، أكد المحامي والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن تفويض رئيس البرلمان لنائبين للتحدث باسمه خارج البلاد يعد خرقا للأمر الرئاسي عدد 80 الصادر في 29 يوليو / تموز الماضي، مضيفا أن هذا الأمر يعد تجاوزا لقرار رئاسي، يستوجب فتح تحقيق بخصوصه من طرف النيابة العامّة.

كما شدد، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، على أنه من الناحية السياسية يعدّ هذا التفويض ”إعلانا صريحا للتصادم بين رئيس البرلمان ورئيس الدولة، وتصعيدا فيه استعطاف للمجتمع الدولي لعودة البرلمان، وتأليبه ضدّ رئيس الدولة“، حسب تعبيره.