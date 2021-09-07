"الرئاسي الليبي" يعلن الإفراج عن اللواء ناجي حرير القذافي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن اللواء ناجي حرير القذافي، معاون آمر كتيبة محمد يوسف المقريف والكلية العسكرية إبان نظام معمر القذافي.

وقال المجلس، في بيان، ”إن الإفراج عن حرير يأتي في إطار المصالحة الوطنية“.

من جانبه، قال جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة/ميليشيا قوة الردع الخاصة، إنه ”أفرج عن حرير لدواعٍ صحية“.

وظهر حرير عقب الإفراج عنه في فيديو يجري تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثًا مع نجل الزعيم الليبي الساعدي القذافي، الذي أطلق سراحه يوم الأحد تنفيذًا لأمر قضائي بعد ثبوت براءته من التهم الموجهة إليه.

وقال حرير في المكالمة: ”سعدنا جدًا بإطلاق سراحك يا غالي، وأرجو إبلاغ سلامي لجميع أفراد عائلتك وأرجو أن نلتقي على خير“.

واعتقل حرير إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، وأطلق سراحه عام 2017، وألقي القبض عليه مجددًا من قبل قوة الردع الخاصة في جنوب طرابلس عام 2018، وقيل يومها إنه كان ضمن خلية تخطط لبعض العمليات العسكرية؛ بهدف إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها.

وجاء في التحقيقات المبدئية التي نشرت في حينها أن المجموعة التي ألقي القبض عليها حددت ساعة تحركها نحو العاصمة، والقيام بعمليات تخريبية لإثارة خلاياها في الداخل، بالتنسيق مع خلايا أخرى تابعة لما يعرف بـ“الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا“، وأن لديهم تنسيقًا مسبقًا مع بعض الخلايا في جميع المدن الليبية، وتم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة لاسلكي وأسلحة وذخائر وخطط عسكرية بهدف توزيعها، وكذلك البيان الذي كانوا ينوون بثه.

وأطلقت السلطات الليبية، يوم أمس، أيضًا سراح السكرتير الشخصي للقذافي أحمد رمضان، في إطار عملية المصالحة الوطنية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي.

وكان رئيس المجلس محمد المنفي قد أعلن، أمس الإثنين، رسميًا، انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في البلاد.

وهنأ المنفي، في بيان، أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، مثمنًا ”كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة“، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن ”القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته“، داعيًا ”الليبيين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون“، وفق تعبيره.