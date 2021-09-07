تقرير: الانتخابات التشريعية في المغرب تمثل اختبارا لحضور المرأة سياسيا

تمثّل الانتخابات التشريعية في المغرب، التي ستجري يوم غد الأربعاء، اختبارا لحضور المرأة، بعد 10 سنوات من نقطة التحول التي عرفها الدستور المغربي، والدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في التمثيل السياسي، وفق تقرير نشرته مجلة ”لوبوان“ الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، تعد قضية المساواة بين الرجل والمرأة في التمثيل السياسي، والتي تعتبر المؤشر الأول لمستوى التقدم الديمقراطي للمجتمع، من أهم اهتمامات المغرب، وتكتسب أهمية حاسمة، حيث تستعد المملكة للتصويت في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 8 سبتمبر/ أيلول، ما يمثّل فحصا لقدرة الدولة على دعم مكانة المرأة في الحياة السياسية.

ووفق التقرير، كان عام 2011، بمثابة نقطة تحول في الجهود المبذولة لتعزيز تمثيل المرأة على الساحة السياسية، وهي خطوة نتجت عن عملية الإصلاح التي بدأت في أوائل القرن الحادي والعشرين، والتي اهتمت بشكل خاص بقانون الأسرة والمجتمع منذ عام 2004، وفي عام 2011، ارتقى إصلاح الدستور، من بين أمور أخرى، بالمساواة بين الجنسين إلى مرتبة مبدأ دستوري، وبالتالي عزز إنجازات إصلاح عام 2004.

وأوضح التقرير أنه ”استنادا إلى الدساتير المتعاقبة منذ عام 1962، والتي تؤكد أن المرأة والرجل يتمتعان بحقوق سياسية متساوية، فإن خصوصية دستور 2011، هي أنه يكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز لصالح المرأة، حيث تنصّ الديباجة على تكافؤ الفرص، وحماية آليات حقوق الإنسان وتعزيزها، ومكافحة أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقدات أو الثقافة أو الأصل الاجتماعي أو الإقليمي أو اللغة أو الإعاقة أو أي خاصية فردية أخرى“.

واعتبر أن ”النص يحتاج إلى أن يُترجم إلى ممارسة، وفي هذا الصدد، لا يزال الطريق طويلا لجعل الأحكام الدستورية فعالة حقا“، وفق تعبيره.

وأشار التقرير إلى أنه ”من أجل تجسيد أحكام الدستور الجديد بشكل فعال، والاستجابة لمطالب المدافعين عن المساواة، تم اعتماد 4 مشاريع قوانين أساسية في فبراير/ شباط الماضي، أثناء التحضير للانتخابات العامة للمملكة التي ستجري في 8 سبتمبر/ أيلول، ودعت النصوص إلى المساهمة بشكل كبير في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ورفع مستوى تمثيلها.

ووفقا للأحكام الجديدة، تخصص ثلث المقاعد للنساء في مجالس المحافظات مع إمكانية الترشح للثلثين المتبقيين، وفي هذا السياق تم تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل المرأة من خلال استبدال الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية إقليمية، بحسب ما أكده التقرير.

وأضاف التقرير أن ”هذه النصوص نفسها، تزيد من عدد المقاعد في المجالس البلدية (من 4 إلى 5) التي كانت محجوزة في السابق للنساء، وفي المجالس البلدية التي يتم انتخاب أعضائها وفق طريقة التصويت المطبقة، تمت زيادة عدد المقاعد إلى 8 في البلديات التي لا تزيد عن 100 ألف نسمة، وإلى 10 مقاعد للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة“.

وبالنسبة للبلديات المقسمة إلى دوائر، يمنح النص النساء 3 مقاعد في المجلس البلدي، و 4 مقاعد في مجلس كل دائرة.

وأوضح التقرير أن ”هذه الأحكام تنطبق أيضا على انتخابات الغرف المهنية، وفي هذا المستوى يحتفظ القانون الانتخابي الذي يحكم الغرف الزراعية المهنية بحصة من مقعدين للغرف المكونة من أقل من 30 عضوا، ومقعدين إضافيين من بين 10 أعضاء لكل غرفة، تضم أكثر من 30 عضوا مع إمكانية الترشح لمقاعد أخرى لشغلها“.

وأشار التقرير إلى أن مضاعفة التمثيل النسائي تعتبر أحد التعديلات الرئيسية على قانون الانتخابات الجديد، حيث سترتفع نسبة تمثيل المرأة على المستوى الوطني من 21% إلى 25%، وهو معدل يتماشى مع النسبة التي وصل إليها المتوسط العالمي، وفق تعبيره، حيث إنه اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2021، بلغت نسبة النساء في البرلمانات الوطنية 25%، وفقا للتقرير المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي.