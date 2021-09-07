شاهد.. أول صورة متداولة للساعدي القذافي عقب الإفراج عنه

تداول نشطاء ليبيون ومواقع إخبارية محلية في الساعات الماضية، صورة للساعدي القذافي، قالوا إنها أول صورة له عقب الإفراج عنه من أحد سجون طرابلس، حيث ظهر على متن طائرة خاصة قال مقربون منه إنها تقله إلى تركيا.

وأفاد مصدر ليبي رسمي ومصدر في حكومة الوحدة مساء الأحد، بالإفراج عن الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقلت وكالة رويترز على لسان المصدرين، أن السلطات الليبية أفرجت عن الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي الذي أطيح به وقُتل خلال انتفاضة 2011.

وقال المصدر الرسمي إنه غادر على الفور على متن طائرة متجهة إلى إسطنبول.

وكان ”الساعدي“ مسجونًا على خلفية عدة قضايا، منها اتهامه بقتل أكثر من 70 شخصًا كانوا موجودين أثناء مباراة لفريقي الأهلي والاتحاد في طرابلس، حينما كان يرأس نادي الأهلي.

أول صورة متداولة للساعدي القذافي عقب الإفراج عنه من أحد سجون طرابلس، حيث ظهر على متن طائرة خاصة قال مقربون منه إنها تقله إلى تركيا pic.twitter.com/yzVOlro2w9 — إرم نيوز (@EremNews) September 6, 2021

وتتهم عائلة اللاعب الدولي الليبي السابق بشير الرياني، الساعدي بالمسؤولية المباشرة عن مقتله، حين كان الساعدي رئيسًا لاتحاد الكرة، ولاعبًا في المنتخب الليبي، على خلفية انتقاد الرياني لطريقة لعب الساعدي.

وكان الساعدي محبوسًا داخل سجن الهضبة في طرابلس، والذي يديره خالد الشريف القيادي المتشدد في الجماعة الليبية المقاتلة، وهو وكيل وزارة الدفاع في زمن حكومة علي زيدان بعهد المؤتمر الوطني، أول برلمان ليبي بعد العام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1000 من المعتقلين، جلهم من رموز النظام السابق، مسجونون في سجن الهضبة بتهم استغلال وظائفهم في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية، خاصة ما يتعلق منهم بوظائف مكافحة التطرف.

من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار الإفراج عن الساعدي القذافي ومسؤولين آخرين في النظام السابق، معتبرة أنها ”خطوة مهمة“ في طريق المصالحة الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إنها ”أحيطت علما بالإفراج عن الساعدي القذافي، وأحمد رمضان، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق، كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثر“.

وأوضحت بأن ”الإفراج عن الساعدي القذافي كان امتثالاً لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019“.