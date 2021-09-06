ليبيا.. المنفي يعلن رسميا انطلاق "المصالحة الوطنية"

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الاثنين، رسميا، انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في البلاد.

جاء ذلك وفقا لما نشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر ”فيسبوك“.

وبحسب الصفحة، فقد هنأ ”المنفي“ أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، مثمنا كافة ”الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة“، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن ”القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته“.

وبارك المنفي انطلاق ”أولى خطوات المُصالحة الوطنية التي تُمثل الرغبة الحقيقية لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات“، داعيا الليبيين ”للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون“.

وكان القضاء الليبي أعلن، أمس الأحد، إطلاق سراح الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد سبع سنوات من سجنه في طرابلس.

وقال مصدر رسمي لـ“رويترز“ إن إطلاق سراح القذافي جاء نتيجة مفاوضات ضمت شخصيات قبلية بارزة ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، فيما أشار آخر إلى أن المفاوضات شملت أيضا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا

وكشف باشاغا، يوم السبت، عن لقائه وفدا من قبيلة القذاذفة في مدينة مصراتة، لبحث الدفع باتجاه إطلاق سراح جميع المحتجزين منذ عام 2011.

وأضاف باشاغا، عبر تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن اللقاء ”جاء في إطار مواصلة مساعينا للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين الليبيين“.

وكان وزراء خارجية دول الجوار الليبي عقدوا، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، اجتماعًا لبحث الأزمة الليبية، وبحث مقترحات للخروج منها.

وأكد الوزراء ”التزام دولهم بدعم الشعب الليبي، ودعم الحل السياسي وصولًا إلى إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرته الأمم المتحدة“.

وخلال الاجتماع طالبت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بـ“السحب الفوري لكامل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي“.

واعتبرت المنقوش أن ”استمرار بقاء القوات الأجنبية، ووجود المرتزقة، يشكلان تهديدًا للمنطقة بأكملها“، وأن ”التدخلات الخارجية في ليبيا تناقض الأعراف الدولية“.

وبينت أن ”المسارين الأمني والعسكري يعدان التحدي الأكبر الذي تواجهه ليبيا في الوقت الراهن، خاصة مع قرب موعد الانتخابات المقبلة، وهو ما يتطلب دعمًا من شركاء ليبيا، للعمل على توحيد الجيش الليبي والأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة، وإعلاء السيادة الليبية“.

وذكرت المنقوش أن الليبيين يتطلعون إلى ”نظام ديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، غير أن ذلك لا يتحقق إلا ببلوغ الأمن والاستقرار، لتخلق المناخ لتحوّل ديمقراطي سلمي، ومصالحة شاملة بين كل الليبيين“.

وأعلنت خلال الاجتماع ”مبادرة استقرار ليبيا، لتكون بقيادة وتوجيه ليبي، وبدعم الأمم المتحدة ودول الطوق، لمساندة الليبيين على اختيار مستقبلهم ومصيرهم“.