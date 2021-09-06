وفاة شاب من جرحى الثورة في تونس بعد إضرام النار في نفسه

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

توفي شاب من جرحى الثورة في تونس، بعدما أضرم النار في نفسه احتجاجا على نقص المساعدة الحكومية، وفق ما كشفت أسرته يوم الإثنين.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان حادثة محمد البوعزيزي، البائع المتجول الذي أضرم النار في نفسه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 ما أدى إلى اندلاع الثورة التونسية التي أنهت عهد الرئيس زين العابدين بن علي وتلاها تفجر ثورات ”الربيع العربي“ في بلدان أخرى في المنطقة.

ولفظ ناجي الحفيان (26 عاما) أنفاسه الأخيرة يوم السبت في مستشفى في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة.

وأفاد والده بشير الحفيان لوكالة فرانس برس أنه أشعل النار في نفسه يوم الخميس أمام عائلته بسبب ظروفه الاجتماعية القاسية.

وقال إن ”الظلم والتهميش هما ما دفعا ابني إلى إنهاء حياته“.

وأصيب ناجي الحفيان خلال الثورة برصاصة في الرأس وكان يبلغ حينها 16 عاما.

وكان يقيم في حي الانطلاقة الشعبي في تونس العاصمة، حيث اندلعت مظاهرات عنيفة بين كانون الأول/ديسمبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011.

وأفادت شقيقته زهرة الحفيان أنه لم يتلق أي مساعدة من السلطات وشعر بتجاهل تام، رغم أن اسمه مدرج في القائمة الرسمية لجرحى الثورة.

وقالت: ”لم يستفد أخي من أي حقوق، لا رعاية صحية مجانية ولا وظيفة. طرق كلّ الأبواب لكنه لم يجد سوى الإهمال، حتى من رئيس الجمهورية“.

وكان والده قد بعث قبل شهر رسالة إلى الرئيس قيس سعيّد يشرح فيها وضع نجله ويطلب منه التدخل لمساعدة أسرته في مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة.

وقال الأب آسفا ”لم نتلق أي ردّ، حتى بعد وفاته“.

وقالت المحامية لمياء الفرحاني رئيسة جمعية ”أوفياء“ التي تدافع عن حقوق ”شهداء وجرحى“ الثورة، إن جرحى آخرين ”يهددون بوضع حد لحياتهم“.

واعتبرت الفرحاني أنه ”لا توجد إرادة سياسية لضمان الحد الأدنى من الحقوق“ لهؤلاء الضحايا، مضيفة أن ”الدولة والحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولة عن حالة اليأس السائدة في صفوفهم“.