بعد ساعات من الإفراج عنه.. عائلة الساعدي القذافي تنفي وضعه رهن الإقامة الجبرية

أكدت عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ظهر الإثنين، الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لحكم البراءة الصادر بحقه، لكنها نفت وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقالت العائلة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، إنها ”تنفي كل الأخبار والشائعات التي تتحدث حول ما وصف بإقامة جبرية أو نحو ذلك“.

وتقدّمت العائلة ”بالشكر والامتنان لكل من سعى في سبيل هذا الإفراج الذي جاء بعد ثماني سنوات من الاعتقال“، وفق البيان.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، إطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين انتهت مدة محكوميتهم، أو لم تتم إدانتهم قضائيا، بينهم الساعدي القذافي، نجل معمّر القذافي، والعقيد أحمد رمضان، السكرتير الخاص لمعمر القذافي.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له، إنه ”سيواصل عمله في إطار المهام الموكلة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق من أجل الإفراج عن بقية السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم“. مؤكدا على ”أهمية الإسراع في إطلاق كل المسجونين قسريا، والذين ليست لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن“، وفق نص البيان.

وسبق لمحكمة ليبية، أن برأت الساعدي القذافي، في نيسان/ أبريل عام 2018، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم بشير الرياني، وتعود الحادثة إلى سنة 2005.

وكان الساعدي القذافي يقبع في سجن الهضبة بالعاصمة، منذ أن سلمته النيجر إلى السلطات الليبية، في آذار/ مارس عام 2014.

وفي أيار/ مايو 2020، تقدمت صفية فركاش، والدة الساعدي القذافي، بشكوى أمام الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ضد المسؤولين عن السجن الذي يقبع به نجلها، بعد رفضهم الإفراج عنه رغم حكم القضاء ببراءته.

وقال محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية لوسائل إعلام محلية، الأحد، إن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أكد ”أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون“.

وأضاف حمودة، أن الدبيبة أوضح أن ”المصالحة لا تتحقق إلا بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء“، وفق تعبيره.