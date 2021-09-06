بعد الساعدي.. الإفراج عن السكرتير الخاص للقذافي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الإثنين، الإفراج عن أحمد رمضان، السكرتير الخاص للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد يوم من إطلاق سراح الساعدي، النجل الثالث للقذافي.

وكتب جلال عثمان مدير مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”المجلس الرئاسي الليبي يعلن الإفراح عن أحمد رمضان السكرتير الخاص للقذافي“.

المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن الإفراح عن أحمد رمضان السكرتير الخاص للقذافي#ليبيا pic.twitter.com/CPTuKs87oB — Jalal Othman (@jalalothman) September 6, 2021

وأمس الأحد، أفاد مصدر ليبي رسمي ومصدر في حكومة الوحدة بالإفراج عن الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقلت وكالة رويترز على لسان المصدرين، أن السلطات الليبية أفرجت عن الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي الذي أطيح به وقُتل خلال انتفاضة 2011.

وقال المصدر الرسمي إنه غادر على الفور على متن طائرة متجهة إلى إسطنبول.

ويعد الساعدي القذافي من أكثر أبناء الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي شهرة، بوصفه لاعب كرة استطاع اللعب في الدوري الإيطالي الممتاز، قبل أن يخوض غمار الإنتاج السينمائي.

وكان ”الساعدي“ مسجونا على خلفية عدة قضايا، منها اتهامه بقتل أكثر من 70 شخصا كانوا موجودين أثناء مباراة لفريقي الأهلي والاتحاد في طرابلس، حينما كان يرأس نادي الأهلي.

وتتهم عائلة اللاعب الدولي الليبي السابق بشير الرياني، الساعدي بالمسؤولية المباشرة عن مقتله، حين كان الساعدي رئيسا لاتحاد الكرة، ولاعبا في المنتخب الليبي، على خلفية انتقاد الرياني لطريقة لعب الساعدي.

وكان الساعدي محبوسا داخل سجن الهضبة في طرابلس، والذي يديره خالد الشريف القيادي المتشدد في الجماعة الليبية المقاتلة، وهو وكيل وزارة الدفاع في زمن حكومة علي زيدان بعهد المؤتمر الوطني، أول برلمان ليبي بعد العام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1000 من المعتقلين، جلهم من رموز النظام السابق، مسجونون في سجن الهضبة بتهم استغلال وظائفهم في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية، خاصة ما يتعلق منهم بوظائف مكافحة التطرف.