في عملية "نوعية".. الجيش الليبي يعتقل قياديا داعشيا ويقتل عناصر من المعارضة التشادية

نفذ الجيش الليبي عملية ”نوعية“ في مدينة مرزق جنوبي البلاد، أسفرت عن اعتقال قيادي تابع لتنظيم داعش، ومقتل عدد من عناصر المعارضة التشادية.

ووفق بيان مصور نشره اللواء التاسع الليبي على صفحته في موقع ”فيسبوك“، فقد ”قامت وحدات من الجيش الليبي من كتيبة العاصفة من اللواء 106، بتنفيذ العملية 47، بعد تحديد الأهداف من قبل وحدات الاستطلاع وتحليل المعلومات“.

وأشار البيان المصور إلى أن ”العملية التي نفذت في ساعات صباح يوم الإثنين، أسفرت عن القبض على أحد القيادات التابعة لتنظيم داعش“.

وذكر شهود عيان من مدينة مرزق لـ“إرم نيوز“، أن ”العملية أسفرت عن مقتل شخص آخر يحمل الجنسية التشادية يدعى حسين موليا، وعدة عناصر تشادية آخرين، بعد اشتباكات مع قوات الجيش الليبي التي داهمت مقر المجموعة المتشددة بالمدينة“.

وبحسب الشهود، فإن ”موليا، ينتمي للمعارضة التشادية، ومتعاون مع عدة تنظيمات إرهابية وعصابات مسلحة تمتهن تهريب الوقود والبشر بين ليبيا ودول الصحراء الأفريقية“.

وكان أعيان وشيوخ مدينة مرزق قد وجهوا اتهامات في بيانات سابقة لحكومة الوفاق السابقة، بـ“دعم عنصر التبو تحت مسمى قوات حماية الجنوب بقيادة حسن موسى التباوي والمرتزقة التشاديين، المعروفين بتبو رشادة، وبقايا مجلسي شورى بنغازي ودرنة“.

وأكدوا في بيان أن ”جميع مكونات الجنوب الليبي تساند العرب المهجرين من مرزق وتستقبلهم وتقدم لهم المساعدات“، قائلين: ”القبائل عربية وأخوتنا الطوارق أبدوا استياءهم من الهجمة البربرية على المدينة ودعوا لعودة كل المهجرين وخروج العصابات كافة من المدينة“.

وأوضح البيان بأن ”الصراع ليس مع مكون ليبي، وإنما هو احتلال أجنبي مدعوم من حكومة غير دستورية لضرب الخطوط الخلفية للجيش الليبي ودفعه للقتال على جبهتين بعيدتين في الوقت نفسه“.