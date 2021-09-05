لاعب كرة محترف ومنتج سينمائي.. من هو الساعدي القذافي؟

يعدّ الساعدي القذاّفي، الذي أعلنت وسائل إعلام ليبية عن إطلاق سراحه مساء الأحد، من أكثر أبناء الزعيم الليبي الراحل، معمّر القذافي شهرة، بوصفه لاعب كرة استطاع اللعب في الدوري الإيطالي الممتاز، قبل أن يخوض غمار الإنتاج السينمائي.

وقد ولد الساعدي القذّافي في العاصمة الليبية طرابلس ، في 28 مايو/ أيار من عام 1973، وهو ثالث أبناء الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي، ومتزوّج من ابنة قائد عسكري سابق.

وبحسب مصادر ليبية، فإن الساعدي القذّافي هو الأقل تعليما بين أشقائه، حيث لم ينه تعليمه الثانوي، بسبب شغفه بكرة القدم.

وبدأ الساعدي القذافي مسيرته الرياضية، في الدوري المحلّي، مهاجما في نادي أهلي طرابلس ثم انتقل إلى نادي الاتحاد الليبي، ولعب 18 مباراة مع منتخب بلاده أحرز فيها هدفين اثنين، قبل أن يترأس نادي أهلي طرابلس ثم الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وبين عامي 2003 و 2007 خاض الساعدي القذّافي، تجربة الاحتراف في الدوري الإيطالي ولعب لصالح نوادي بيروجيا و أودينيزي و سامبدوريا، غير أن تلك التجربة أثارت العديد من الانتقادات، بسبب الأداء المتواضع وحياة البذخ التي كان يعيشها، بحسب الصحافة الإيطالية.

وقد نُشرت اعترافات لمقربين من الساعدي القذّافي، رجّحت أن يكون رئيس وزراء إيطاليا السابق سلفيو برلسكوني وراء انتقاله إلى الملاعب الإيطالية، بسبب علاقته المتينة في ذلك الوقت بوالده معمّر القذافي.

كما يعدّ الساعدي القذافي من أكبر رجال الأعمال في ليبيا، وله مشاريع استثمارية مرتبطة بالكثير من الشركات التجارية، على غرار الشركة التجارية تايم اويل التي تعمل في تكرير النفط و تسويقه، كما ترأس أيضا شركة ورلد نافيكتور انترتانمت للإنتاج السينمائي، التي تعمل في مجال استثمارات صناعة الأفلام الغربية في هوليود، و التي استثمر فيها أكثر من مائة مليون دولار، حسب موقع موفي فون الأمريكي.

و الساعدي القذافي، هو عسكري أيضا تقلدّ رتبة عميد في الجيش الليبي، حيث كان معاون آمر ركن الوحدات الأمنية، وساهم في قيادة كتائب القذافي في ثورة 17 فبراير/ شباط من عام 2011، قبل أن يفرّ إلى النيجر التي سلمّته إلى السلطات الليبية في 6 مارس/آذار من عام 2014.