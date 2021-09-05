أنباء عن إطلاق سراح الساعدي القذافي

أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الأحد، بالإفراج عن الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقلت وكالة ”أخبار ليبيا“ عبر حسابها على تويتر، عن مصادر وصفتها بالخاصة، قولها، إن ”إطلاق سراح نجل القذافي الساعدي معمر، سيتم الليلة، وسيتوجه بطائرة خاصة إلى تركيا“.

ولم تدلِ الوكالة بمزيد من التفاصيل.

وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن الناشط السياسي حسام القماطي، تأكيده قرب الإفراج عن الساعدي القذافي.

من جانبها، أكدت صحيفة المرصد الليبية نبأ الإفراج عن الساعدي القذافي، ونقلت عبر حسابها في تويتر عن مصدر وصفته بالمطلع على قضية القذافي، أن ”الإفراج عنه ومغادرته للبلاد يأتي تنفيذا لحكم البراءة من التهمة المنسوبة له“.

ولم تعلّق السلطات الليبية على الأنباء المتداولة بشأن الإفراج عن الساعدي القذافي، كما لم يتسنَ لـ“إرم نيوز“ التأكد من ذلك.

وكان ”الساعدي“ مسجونًا على خلفية عدة قضايا، منها اتهامه بقتل أكثر من 70 شخصًا كانوا موجودين أثناء مباراة لفريقي الأهلي والاتحاد في طرابلس، حينما كان يرأس نادي الأهلي.

وتتهم عائلة اللاعب الدولي الليبي السابق بشير الرياني، الساعدي بالمسؤولية المباشرة عن مقتله، حين كان الساعدي رئيسًا لاتحاد الكرة، ولاعبًا في المنتخب الليبي، على خلفية انتقاد الرياني لطريقة لعب الساعدي.

وكان الساعدي محبوسًا داخل سجن الهضبة في طرابلس، والذي يديره خالد الشريف القيادي المتشدد في الجماعة الليبية المقاتلة، وهو وكيل وزارة الدفاع في زمن حكومة علي زيدان بعهد المؤتمر الوطني، أول برلمان ليبي بعد العام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1000 من المعتقلين، جلهم من رموز النظام السابق، مسجونون في سجن الهضبة بتهم استغلال وظائفهم في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية، خاصة ما يتعلق منهم بوظائف مكافحة التطرف.

وكان النائب العام الصديق الصور تحدث عن الوضع القانوني للساعدي، موضحًا أن الساعدي صدر بشأنه حكم بالبراءة، ووجه حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله.

يذكر أن محكمة في العاصمة الليبية برأت الساعدي، في إبريل 2018، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم بشير الرياني.

والساعدي، من مواليد 25 مايو 1973، ولديه اهتمامات بكرة القدم، إذ إنه يُعرف بأنه لاعب كرة قدم ينشط في مركز المهاجم.