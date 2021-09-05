ليبيا.. المبعوث الأممي يؤكد للمنقوش دعم مخرجات مؤتمر الجزائر

أكد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش، دعمه لمخرجات مؤتمر دول الجوار الليبي، الذي استضافته الجزائر مؤخرًا.

وجاء ذلك خلال لقاء كوبيش، بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، داخل مقر الوزارة في طرابلس، اليوم الأحد.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ونشرته عبر حسابها على فيسبوك، أبدى المبعوث الأممي خلال اللقاء، ”ترحيبه بالبيان الختامي لمؤتمر دول الجوار الليبي، ودعمه لما ورد فيه“.

وأضاف البيان أن اللقاء أيضًا ”ناقش النتائج المشجعة التي حققتها اجتماعات 5+5 في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية، والتقدم في مسألة تبادل المحتجزين“.

وعبّر الجانبان ”عن تفاؤلهما بما توصلت إليه لجنة 5+5، وأملهما بأن تتوج اللجنة أعمالها في إعادة توحيد الجيش الليبي.

كما بحث الطرفان ”مبادرة استقرار ليبيا، وسعيها إلى تنظيم ورئاسة مؤتمر دولي، أوائل أكتوبر المقبل، كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 و2، وصولًا إلى الاستحقاق الدستوري عبر إجراء الانتخابات، المُقررة في نهاية شهر ديسمبر المقبل“.

وكان وزراء خارجية دول الجوار الليبي عقدوا، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، اجتماعًا لبحث الأزمة الليبية، وبحث مقترحات للخروج منها، مؤكدين ”التزام دولهم بدعم الشعب الليبي، ودعم الحل السياسي وصولًا إلى إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرته الأمم المتحدة“.

وخلال الاجتماع طالبت الوزيرة المنقوش بـ“السحب الفوري لكامل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي“، معتبرة أن ”استمرار بقاء القوات الأجنبية، ووجود المرتزقة، يشكلان تهديدًا للمنطقة بأكملها“، وأن ”التدخلات الخارجية في ليبيا تناقض الأعراف الدولية“.

وبينت أن ”المسارين الأمني والعسكري يعدان التحدي الأكبر الذي تواجهه ليبيا في الوقت الراهن، خاصة مع قرب موعد الانتخابات المقبلة، وهو ما يتطلب دعمًا من شركاء ليبيا، للعمل على توحيد الجيش الليبي والأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة، وإعلاء السيادة الليبية“.

وذكرت المنقوش أن الليبيين يتطلعون إلى ”نظام ديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، غير أن ذلك لا يتحقق إلا ببلوغ الأمن والاستقرار، لتخلق المناخ لتحوّل ديمقراطي سلمي، ومصالحة شاملة بين كل الليبيين“، بحسب تأكيدها.

وأعلنت خلال الاجتماع عن ”مبادرة استقرار ليبيا، لتكون بقيادة وتوجيه ليبي، وبدعم الأمم المتحدة ودول الطوق، لمساندة الليبيين على اختيار مستقبلهم ومصيرهم“، وفق قولها.