ليبيا.. لجنة "5+5" العسكرية‎‎ تشرف على عملية تبادل جديدة للأسرى

أطلق الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، سراح مجموعة من أسرى الحرب من المنطقة الغربية الذين كانوا محتجزين في المنطقة الشرقية، في مقابل الإفراج عن عدد من أسرى الجيش، وذلك في عملية جديدة لتبادل الأسرى بين الطرفين أشرفت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وجاءت عملية تبادل الأسرى بين الجيش الوطني الليبي وقوات المنطقة الغربية، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف شهر أكتوبر من العام الماضي.

وجرت العملية بالتنسيق مع لجنة الأسرى والمفقودين بالمنطقة الوسطى وبحضور أعيان وحكماء من مدن مصراتة وغريان والهلال الأحمر الليبي، وتم خلالها إطلاق سراح 7 من أسرى الجيش الليبي و 8 أسرى من قوات المنطقة الغربية.

وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، إن لجنة 5+5 ”أشرفت على إطلاق سراح 8 من المحتجزين بسبب الأعمال القتالية من مدن غريان ومصراتة، وجرى تسليمهم في بوابة الـ50 غرب مدينة سرت“.

وأشار ”المحجوب“ عبر صفحته بموقع ”فيسبوك“، إلى أن ”عملية التسليم تمت بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، حيث جرى تسليم مجموعة منهم خلال الأسبوعين الماضيين، دون أن تكون بنظام المبادلة، حرصا من قائد الجيش على ضمان استمرار إطلاق المحتجزين ونجاح عمل اللجنة العسكرية 5+5″، وفق قوله.

وأكد أنه جرى تسليم المجموعة بحضور الفريق فرج الصوصاع والفريق الهادي الفلاح، و“في أجواء سادتها فرحة أهالي الأسرى بالإفراج عنهم“.

ولفت المحجوب إلى أن لجنة ”5+5 باشرت العمل بالإشراف على إزالة الألغام وتهيئة الطريق الرابط بين الجفرة أبوقرين تمهيدا لافتتاحه، بعد أن يتم تأمينه“، مشيرا إلى أنه ”بهذا يستمر عمل اللجنة العسكرية المشتركة في تحقيق مزيد من النجاحات في تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف“.

وكانت آخر عملية تسليم لأسرى من المنطقة الغربية جرت نهاية شهر آب/أغسطس، تحت إشراف لجنة 5+5 العسكرية، وأطلق فيها الجيش الوطني الليبي سراح 17 سجينا.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا في حينه بـ“الإفراج عن المحتجزين نتيجة لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5″.

وجددت البعثة ”مناشدتها لجميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لقرارات مجلس الأمن“.