طيران مجهول يستهدف مصنع قوارب بمدينة صبراتة الليبية

أفاد مصدر أمني بمدينة صبراتة غربي العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، بأن طيرانا مجهولا استهدف مصنعا لتصنيع القوارب، التي تستعمل في تهريب المهاجرين غير النظاميين من مدن غرب ليبيا إلى أوروبا.

وقال خليل الدباشي، وهو ضابط يعمل في مديرية أمن صبراتة، إن طيرانا حربيا مجهول الهوية ”استهدف فجر الأحد، ورشة التصنيع بغارتين الأمر الذي أسفر عن دمار الورشة بشكل تام“.

وأشار الضابط الليبي إلى أن مصنع القوارب الذي تم استهدافه بالغارتين ”يتعامل فقط مع مهربي البشر عبر الهجرة غير النظامية، ويقع بالحي الصناعي في مدينة صبراتة“.

وأضاف الدباشي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ بأن معلومات أمنية ”أكدت وصول مجموعة من عدة أشخاص من الجنسية التونسية إلى الورشة قبل استهدافها، حيث جهز لهم القائمون عليها قاربين“.

وأضاف الضابط الليبي: ”الضربة كانت تستهدف القاربين والمجموعة الإرهابية التي يحمل أفرادها الجنسية التونسية (..) كانوا (المجموعة) متواجدين في قاعدة الوطية، وتم نقلهم بتعليمات من القيادي أبوعبيدة الزاوي إلى مدينة صبراتة، وسيتم نقلهم بحرا إلى تونس“.

وأشار الضابط إلى أن ”الدلائل تشير إلى أن الطيران الذي شن الغارتين طيران إيطالي“ مبينا أن الغارتين ”أدتا إلى حدوث انفجار قوي سمع في كامل أرجاء المدينة، دون وقوع أي خسائر بشرية“.

وعرضت صفحات على مواقع التواصل مقربة من ميليشيات في مدينة صبراتة، صورا لآثار الغارة الجوية، لكنها بررت الأمر بحدوث خلاف بين مجموعتين من المهربين، وحدوث اشتباك، مما أدى إلى تفجير حقائب متفجرة كانت بالورشة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينتي صبراتة والزواية المجاورتين لطرابلس من جهة الغرب والقريبتين من تونس، تعدان معقلا رئيسيا لمهربي البشر من ليبيا نحو أوروبا عبر البحر، بالإضافة إلى تهريب الوقود برا إلى تونس.