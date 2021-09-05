الرئيس التونسي لوفد الكونغرس الأمريكي: ماحدث 25 يوليو ليس انقلابا

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن ما حدث يوم 25 يوليو/ تموز الماضي لم يكن انقلابا، بل كان استجابة لإرادة شعبية واسعة.

و جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مساء السبت، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي، ضم السيناتور كريس مورفي و السيناتور جون اوسوف.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، أكّد الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو/ تموز تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة، مشدّدا على أنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها.

وشدّد الرئيس التونسي على عمق العلاقات التونسية الأمريكية، مضيفا أنه سيعمل على رفع كل لبس بخصوص الاتهامات المغرضة له بالانقلاب، حسب تعبيره.

و ذكّر الرئيس التونسي الوفد الأمريكي بالفقرة الثانية من الفصل الأوّل من توطئة دستور محافظة كونكتيكون، التي تقرّ بأن كل السلطة السياسية هي ملك للشعب، وتعمل لفائدته و أن للشعب الحق البديهي في تغيير شكل الحكومات بالطريقة التي يراها هي الأفضل، حسب تعبيره.

وخاطب الرئيس التونسي الوفد الأمريكي قائلا “ أنتم مختصون في القانون، و تونس دولة ذات سيادة، وأنتم تفرّقون بين سيادة الدولة و السيادة في الدولة وتونس دولة ذات سيادة“.

يشار إلى أن زيارة الوفد الأمريكي إلى تونس أثارت جدلا واسعا.

و قبيل الموعد المقرر للزيارة،اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حركة ”النهضة“ التونسية، باستغلال أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى تونس، للضغط على الرئيس قيس سعيّد، والسعي إلى إرجاع البرلمان إلى العمل.

وكان السيناتور الأمريكي كريس مورفي كشف، في بيان، أنه سيزور تونس على رأس وفد مكون من 4 أعضاء في الكونغرس ضمن جولة في الشرق الأوسط، بهدف مناقشة قضايا إقليمية وديمقراطية، وفقًا للسيناتور.

وأثار خبر الزيارة ردود أفعال وجدلًا متصاعدًا على مواقع التواصل، حيث رفض الحزب الدستوري الحر، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تلبية دعوة اللقاء مع الوفد، لمناقشة المسألة الديمقراطية في تونس، كما رفضت حركة الشعب، والاتحاد العام التونسي، مساء الجمعة، لقاء الوفد.