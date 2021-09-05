وسط أنباء عن اتفاق بشأن المعتقلين.. باشاغا يلتقي وفدا من قبيلة القذافي في مصراتة

كشف فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، في حكومة الوفاق السابقة، السبت، عن لقائه وفدا من قبيلة القذاذفة في مدينة مصراتة، لبحث الدفع باتجاه إطلاق سراح جميع المحتجزين منذ عام 2011.

وأضاف باشاغا، عبر تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر إن اللقاء ”جاء في إطار مواصلة مساعينا للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين الليبيين“.

وتابع وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق ”نُذكر كافة الأطراف والمؤسسات، بضرورة الالتزام بمسؤولياتها وفق خارطة الطريق لتحقيق العدالة والسلام، والعفو العام عن كافة المساجين والمحتجزين والأسرى من مختلف الأطراف، والمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد مئة وعشرة أيام“.

وكان وفد من قبيلة القذاذفة التي ينتمي لها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وصلت مدينة مصراته يوم السبت في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.

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في إطار مواصلة مساعينا للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين الليبيين، تشرفت باستقبال وفد من قبيلة القذاذفة في لقاء اجتماعي، بحثنا خلاله ما يمكن أن نساهم به في الدفع بإتجاه إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011 بما تسمح به الإجراءات القانونية. pic.twitter.com/utbZBG6CeL — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) September 4, 2021

وبحسب مصدر مطلع على ما دار في الاجتماع، فإن المجتمعين تطرقوا لوضع بعض السجناء الذين ينتمون لقبيلة القذاذفة وخصوصا أحمد إبراهيم ومنصور ضو بحكم كبر سنهما ومعاناتهما من عدة أمراض، وكذلك سجنهما لعدة سنوات بدون حكم قضائي.

ووفق المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ مفضلا عدم ذكر اسمه، فإن الاجتماع شهد مشادات حادة من بعض الحضور من مدينة مصراتة، والذين أصروا على عدم إطلاق سراح إبراهيم وضو، بحكم مسؤوليتهما عن العديد من القضايا إبان حكم القذافي، على حد قولهم.

وأوضح المصدر أن الاجتماع توصل في الختام إلى أن يخرج السجناء من السجون الحالية لمساكن داخل مدينة مصراتة، وأن يسمح لأهاليهم بزيارتهم أو حتى الإقامة معهم، لحين البت في وضعهم القانوني من قبل القضاء الليبي.

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نذكر كافة الأطراف والمؤسسات بضرورة الإلتزام بمسؤولياتها وفق خارطة الطريق؛ لتحقيق العدالة والسلام والعفو العام عن كافة المساجين والمحتجزين والأسرى من مختلف الأطراف، والمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 110 يوماً.#ليبيا — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) September 4, 2021

وأشار المصدر إلى أن أعيان مصراتة أقاموا وجبة غداء لوفد قبيلة القذاذفة بحضور السجينين أحمد إبراهيم و منصور ضو، اللذين التقيا بأفراد من عائليتهما لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات.

يذكر أن أحمد إبراهيم القذافي تقلد عدة مناصب وزارية في عهد القذافي منها وزير التعليم وترأس عدة لجان في المؤتمر الشعبي العام ( البرلمان الليبي) ، ولد في تشاد سنة 1956م، ثم انتقل مع أسرته للعيش في سبها، وتعلم بمدارسها.

أما منصور ضو فكان شخصية بارزة في الدائرة المقربة من العقيد معمر القذافي، وتقلد منصب رئيس للأمن الخاص للقذافي.

أصيب بعد غارة لحلف شمال الأطلسي، حيث دمرت القافلة التي كان يسافر فيها مع العقيد القذافي، واعتقله مقاتلون من مصراتة.