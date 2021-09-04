أحداث أفغانستان تعيد حزب التحرير للظهور في الشارع التونسي

أعادت التطورات التي شهدتها أفغانستان بتمكن حركة طالبان من السيطرة على كامل البلاد بعد الانسحاب الأمريكي، حزب التحرير المحظور، للظهور في الشارع التونسي من جديد، وهذه المرة لمطالبة الجيش بتسليمه السلطة.

وأثارت دعوة حزب التحرير المتشدّد، للجيش التونسي لتسليمه السلطة، جدلا واسعا في البلاد، واعتبر نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي أنها تحمل مضامين خطيرة لا يمكن تجاهلها.

و أظهر مقطع فيديو، تمّ تداوله على نطاق واسع في موقع ”فيسبوك“، مجموعة من أنصار حزب التحرير المتشدّد خلال وقفة إحتجاجية بمحافظة صفاقس، للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وإنهاء ما يصفونه بـ“النظام العلماني“.

و يخاطب أحد أنصار الحزب، في مقطع الفيديو، القوّات العسكرية قائلا “ إلى قواتنا العسكريّة، انصروا حزب التحرير، و سلّموه السلطة، فتكونون أنتم و سعد بن معاذ و أسعد بن زرارة و الأنصار سواء، سيبدّل الله سيئاتكم حسنات ورضوانا من الله، يا أيّها الذين آمنوا استجيبوا لله و الرسول“.

واستهجن عدد من النشطاء في موقع ”فيسبوك“، هذا الخطاب الذي وصفوه بالمتطرّف، و الذي يشكّل تهديد لمدنية الدولة.

و شبّه الناشط جيلاني كمّون، في تدوينة له في حسابه في موقع ”فيسبوك“ دعوة حزب التحرير بما يجري في أفغانستان، وكتب في السياق “ حزب التحرير يطالب الجيش التونسي تسليمه السلطة وسيبدّل الله سيئاتهم حسنات، يبدو أنهم يعدّلون أوتارهم على ما يجري في افغانستان“.

أمّا الناشطة هاجر، فقد استهجنت عدم تتبع هذا الخطاب المتطرف، ونشرت في تدوينة في حسابها بموقع ”فيسبوك“ ثلاث صور من الوقفة الاحتجاجية، وارفقتها بسؤال “ لماذا يسمح لحزب التحرير بالنشاط و الأمن لا يحرّك ساكنا“.

وفي السياق ذاته، استهجن الناشط عماد قرمودي في تدوينة له في موقع “فيسبوك“ الغياب التام لرجال الشرطة خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، و استند في حكمه إلى بعض الصور التي أرفقها للتدوينة نفسها.

و أعاد الناشط أيمن وهبي نشر مقطع الفيديو على حسابه في موقع ”فيسبوك“، وأرفقه بمنشور ساخر، كتب فيه ”يبدو أن الوضع بعد 25 تموز / يوليو أفضل“.



و استهجنت الناشطة ألفة إبراهيم في تدوينة على حسابها في ”فيسبوك“ دعوة حزب التحرير إلى تسلم السلطة من الجيش التونسي، و اعتبرت أنها تدعو إلى الغرابة، وتعبّر عن وقاحة ، حسب مضمون التدوينة.