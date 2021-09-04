لدخولهما البلاد بطريقة غير شرعية.. قرار قضائي جزائري بسجن نبيل القروي وشقيقه

قررت محكمة جزائرية، مساء اليوم السبت، إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وشقيقه البرلماني غازي القروي، السجن، بعد استكمال التحقيقات بخصوص دخولهما الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.

وأكّد مصدر أمني، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنّ قاضي التحقيق المتخصص بمدينة قسنطينة أصدر قرارا بإيداع نبيل القروي وشقيقه غازي القروي السجن، على خلفية التهمة الموجهة لهما بدخول الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة الجزائرية وجّهت الحكم ذاته إلى 4 أشخاص تورّطوا في تهريب الأخوين.

وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، توقيف 4 أشخاص تورطوا بتهريب القروي وشقيقه.

وأكدت وسائل إعلام جزائرية أن السلطات الأمنية أنهت التحقيقات الأولية بخصوص دخول نبيل القروي وشقيقه بطريقة غير شرعية، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى تحديد هوية تونسيين شاركا في عملية التهريب.

وكانت فرقة التفتيش التابعة للحرس التونسي قد أوقفت، مؤخرا، مروج مخدرات مختصا في أنشطة التهريب في مدينة بودرياس التابعة لمحافظة القصرين، وسط البلاد، وتم إيداعه السجن بتهمة تهريب نبيل القروي وشقيقه، فيما أدرجت شخصا آخر في التفتيش.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت السلطات الأمنية التونسية مذكرة جلب بحق رجل الأعمال، رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، وشقيقه، بعد هروبهما إلى الجزائر.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين أذنت للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك بحسب الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر“.

وأضاف المصدر أنه ”يمكن للسلطات الأمنية في تونس أن تطلب في وقت لاحق تعاونا دوليا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس“.

وكان القيادي في حزب قلب تونس جوهر المغيربي أكد، قبل أيام، انقطاع التواصل بين نبيل القروي وكوادر حزبه، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول إمكانية سفره إلى فرنسا، قبل إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وقرر القضاء التونسي، منتصف يونيو/ حزيران، إطلاق سراح نبيل القروي.

وفي 23 من الشهر نفسه، تقرر رفع منع السفر عنه، بعد ملاحقته في قضايا تهرب ضريبي وغسيل الأموال.