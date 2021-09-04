200 شخصية مغربية وجزائرية تدعو إلى وقف التصعيد بين البلدين

أصدرت أكثر من مئتي شخصية مغربية وجزائرية من المجتمع المدني ”نداء إلى العقل“، و“وقف التصعيد“ بين الدولتين، في عريضة نشرت، اليوم السبت، بعد أيام من قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

ودعت العريضة إلى ”وقف التصعيد وتوطيد أواصر المحبة والتعاون، ودكّ الدعوات للمواجهة والعداء، وبناء الغد المشترك الواعد“.

وأعلن الموقعون، وهم مثقفون وأكاديميون وناشطون في المجتمع المدني وغالبيتهم من المغرب، رفض ”هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية، تتنافى مع مصالح الشعبين والمنطقة“، بحسب ”فرانس برس“.

وأعلن وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، في 24 أغسطس/ آب الماضي، أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من تاريخه، وذلك بعد أيام من إعلان الجزائر إعادة النظر في علاقتها بالمملكة.

وقال لعمامرة، في مؤتمر صحفي، إن قطع العلاقات مع المغرب جاء ”على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر“.

والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية، والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.

وتساند الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، في حين تعتبر الرباط المنطقة جزءا من الأراضي المغربية.

وقالت الجزائر، في أغسطس/ آب الماضي، إن حرائق الغابات المميتة التي شهدتها من تدبير جماعات وصفتها بأنها ”إرهابية“، وقالت إن المغرب يدعم إحداها.

وأشار الوزير الجزائري إلى ما وصفه بـ“دعم المغرب لإحدى هذه الجماعات التي تطالب بالحكم الذاتي في منطقة القبائل الجزائرية“، وقال ”إن الرباط تجسست على مسؤولين جزائريين وتقاعست عن الالتزام بتعهدات متبادلة، ومنها ما يتعلق بالصحراء الغربية“، على حد تعبيره.

وأكّد لعمامرة أنّ بلاده ”ترفض أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة في قضية علاقتها بالمملكة المغربية، كما أنها ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف“.

وأبدت الرباط أسفها من القرار الجزائري ”غير المبرر“، الذي جاء بعد أسابيع من دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تحسين العلاقات مع الجارة الجزائر.

وقال بيان الخارجية المغربية إنّ الرباط ”ترفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها“، معتبراً أنّ هذا القرار ”كان متوقعاً بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة“.