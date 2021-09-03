تضمنت سؤالا حول رحلاته العائلية.. الكشف عن الأسئلة الموجهة للدبيبة في جلسة الاستجواب

كشف كتاب وجهته رئاسة مجلس النواب الليبي إلى مدير مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تضمن الاستجوابات التي يرغب النواب توجيهها لرئيس الحكومة، تساؤلا حول الرحلات العائلية للدبيبة.

وورد في بند القضايا العامة من قائمة التساؤلات ما نصه :“كثرة الرحلات الخارجية لرئيس الوزراء والتي أغلبها يحمل الطابع العائلي، وذلك من خلال تشكيلة الوفود المرافقة له“.

وتساءل النواب أيضاً حول ”عدم منح الصلاحيات إلى نواب رئيس الوزراء واستمرار تجسيد العمل الشعبوي في كل تصرفات رئيس الحكومة، فضلاً عن سلب اختصاصات العديد من الوزراء وضم الكثير من الوحدات الإدارية إلى رئاسة الوزراء في تجسيد لاحتكار السلطة وسوء إدارة المرافق العامة“.

وجاء كتاب رئاسة مجلس النواب رداً على كتاب أرسله ديوان رئاسة الوزراء في 26 آب/ اغسطس الماضي، يستفسر فيه عن فحوى الأسئلة التي يريد النواب توجيهها للدبيبة في جلسة الاستجواب المزمع عقدها يوم 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتنوعت الأسئلة النيابية في تناول الملفات المكلفة بها حكومة الوحدة الوطنية، وشملت ملف الطاقة وانقطاع الكهرباء وجائحة كورونا وطريقة الحكومة في احتوائها.

وركزت الأسئلة أيضاً على ”استمرار أزمة السيولة وفشل الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة، واستمرار الانقسام في بعض المؤسسات، إضافة إلى عدم التزام الحكومة بملاحظات مجلس النواب بشأن إلغاء باب الطوارئ في الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وتبويب الباب الثالث ومعالجة الدين العام“.

وتضمن الكتاب تساؤلات لجنة الخارجية والتعاون الدولي، حول ملف الكادر الوظيفي لوزارة الخارجية، وعدم الاهتمام بمعالجة أوضاع المواطنين المسافرين عبر المنفذ مع الجانب المصري، وملف إقفال الحدود مع الجانب التونسي دون التنسيق مع الحكومة التونسية.

واستهجن الاستجواب ”عدم إعلام مجلس النواب بالخطة التي تقدم بها الدبيبة لدعم استقرار ليبيا في مؤتمر برلين، وعدم وجود رؤية واضحة لسياسة الحكومة الخارجية“.

وكشف الاستجواب عن امتعاض النواب من اختيار الحكومة شخصيات من الجنوب الليبي وإعداد برنامج لهم للقاء شخصيات إيطالية، إلا أن الرئاسي أوقف هذا الإجراء، معتبرا الإجراء ”مساسا بالأمن القومي وتمكينا لأطراف أجنبية إيطالية من الخوض في الشأن الليبي بما ينتهك سيادة الوطن“.

وفي بند تساؤلات لجنة الدفاع والأمن القومي وردت أسئلة حول ”الإجراءات التي اتخذت في تسمية وزير للدفاع و ماذا فعلت الحكومة بخصوص إخراج القوات الأجنبية من البلاد رغم مطالبات لجنة 5+5، وما هو موقف الحكومة من تواجد المرتزقة السوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس، وعلى أي أساس استند رئيس الحكومة في اتهام دول الجوار بتصدير الإرهاب للبلاد؟“.

وتساءلت لجنة الدفاع عن ”عدم اعتراف رئيس الحكومة بدور القوات المسلحة العربية الليبية كمؤسسة عسكرية نظامية ولماذا لم تتم تسمية ميزانية واضحة لها؟“.

وتضمنت أسئلة لجنة الطاقة والموارد الطبيعية تساؤلات حول تطوير مصفاة طبرق ومعمل الغاز في المدينة ووجود دراسة بهذا الشأن، وأكد أحد تساؤلات اللجنة على ”وجود تجاوزات تصل إلى حد الاستهتار والتسيب في إصدار قرارات تعيين ببعض الشركات تدخلت فيها الوساطة والمحسوبية وبدون معايير“.

وفي بند تساؤلات لجنة الحكم المحلي، تضمن الكتاب تساؤلين حول عدم اهتمام الحكومة بوضع خطة واضحة وسريعة لإزالة ودفن مخلفات الحرب في كل من سرت وبنغازي ودرنة، والمناطق التي حدثت بها مواجهات مسلحة.