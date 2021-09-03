ناشطون: النهضة "تراهن" على زيارة وفد أمريكي للضغط على الرئيس التونسي

اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حركة ”النهضة“ التونسية، باستغلال الزيارة المرتقبة لأعضاء من الكونغرس الأمريكي إلى تونس، للضغط على الرئيس قيس سعيّد، والسعي إلى إرجاع البرلمان إلى العمل.

وكان السيناتور الأمريكي كريس مورفي كشف، في بيان، أنه سيزور تونس على رأس وفد مكون من 4 أعضاء في الكونغرس ضمن جولة في الشرق الأوسط، بهدف مناقشة قضايا إقليمية وديمقراطية، وفقًا للسيناتور.

وأثار خبر الزيارة ردود أفعال وجدلًا متصاعدًا على مواقع التواصل، حيث رفض الحزب الدستوري الحر، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تلبية دعوة اللقاء مع الوفد، لمناقشة المسألة الديمقراطية في تونس، كما رفضت حركة الشعب، والاتحاد العام التونسي، مساء الجمعة، لقاء الوفد.

وقال الناشط محمد التومي الحجيري عبر ”فيسبوك“، إن ”الوفد الأمريكي هو بمثابة السم في الدسم، ولم يلتف حوله سوى الذباب“، على حد تعبيره.

واعتبر الناشط السياسي عثمان الحاج عمر أن ”حركة النهضة تتطلع من خلال هذه الزيارة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في تونس“.

وكتب الحاج عمر في منشور له: ”بعد إعلان الزيارة، كتب العميل خائن وطنه وشعبه رضوان المصمودي، نحن نعتمد عليكم في الضغط من أجل الاستعادة الكاملة للديمقراطية في تونس“.

من ناحيته، وجّه الناشط عامر الجريدي، خطابا حادًا للقيادي رضوان المصمودي.

وكتب الجرادي: ”أنت تقود حربًا ضد تونس لفائدة أمك الثانية أمريكا، وهذا لا يمكن أن نسكت عنه، وسنناهضك، أنت تكرّس الاستقواء بالأجنبي في مسألة داخلية، متحصنًا بجنسيتك الأمريكية“.

بدوره، أكد المحلل السياسي ماجد البرهومي، في تدوينة نشرها، استنجاد رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي بالوفد الأمريكي، ليرفع عنه التجميد، بحسب تعبيره.

وتابع البرهومي في التدوينة نفسها: ”لذلك من المهم توضيح ما حصل جيدًا لوفد الكونغرس، مع أخذ العبرة مستقبلًا بالكف التدريجي عن التداين، وأخذ الهبات من الصديق والشقيق حتى لا يتدخلوا في شؤوننا“.

وفي السياق ذاته، اعتبر الناشط السياسي عماد بن حليمة، أن ”الطلبات الأمريكية المنتظرة: إرجاع البرلمان، وحل الأزمة السياسية بالتنسيق مع الأحزاب البرلمانية، وتشكيل المحكمة الدستورية، وتكليف راشد الغنوشي بلعب دور فعال بحل الوضع“.