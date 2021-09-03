رئيس الحكومة الليبية: طموحنا جيش موحد وانتخابات حرة

قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن طموح بلاده يتمثل بخلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية، وضمان انتخابات حرة وشفافة.

وأكد الدبيبة، في كلمته أمام منتدى أمبروزيتّي ببلدة تشيرنوبيو التابعة لمحافظة كومو في مقاطعة لومباردية الإيطالية، أن الهدف الأساس لليبيا هو ”تحقيق حلم المرء الديمقراطي، ومن الضروري توجيه البلاد نحو هذا الهدف النبيل بطريقة ديمقراطية لم تُعرف من قبل“.

واعتبر الدبيبة، وفقا لما أوردته وكالة ”آكي“ الإيطالية، أن ”تجذر ثقافة الغطرسة، ووجود المرتزقة، والدخل الناتج عن النفط، والهجرة وتسلل الإرهابيين هي التحديات الرئيسية بالنسبة لليبيا“.

وأشار إلى أن ليبيا فقدت موارد هائلة خلال الحروب، ورأى أن ”التجربة الأفغانية يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أنه لا يمكن لدولة أن تفرض نفسها على دولة أخرى بالقوة“.

وحث رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية دول العالم على مساعدة بلده، قائلا: ”يجب على العالم أن يساعدنا بإعادة البناء، وأن يتوقف هناك حيث يبدأ عمل المؤسسات الشرعية“.

وقال إن ”ليبيا بلد ضخم يتمتع بموقع جغرافي خاص، وبعد هذه السنوات من الاشتباكات حول شرعية السلطة، يجب أن تتمكن ليبيا من السير نحو مرحلة تتسم بالاستقرار“.

وذكر أن ”الصحراء الليبية تشتمل على كثير من الذهب، وهناك وفرة في النفط والطاقة الشمسية”.

وتابع الدبيبة أن ”ليبيا تمتلك ثروة هائلة، ونسبياً عدد سكانها ضئيل للغاية، ولدى بلادنا اليوم أكثر من 40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير“.

وأكد الدبيبة أن ”الاختلالات الهيكلية التي وقعت بسبب أحداث العقود الماضية يجب حلها للسماح للبلاد بالتقدم“، بحسب تعبيره.

وجاء حديث الدبيبة بعد ساعات على اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر اليوم الجمعة، في العاصمة الليبية طرابلس، بين فصيلين ميليشياويين.

وأمر المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، جميع الوحدات العسكرية التي شاركت في الاشتباكات التي حدثت في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، بالعودة الفورية إلى ثكناتها دون أي تأخير، ومهما كانت الأسباب.

ودعا الرئاسي، في بيان، المدعي العام العسكري إلى مباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات، بمن في ذلك المتسببون في الاشتباكات بمنطقة صلاح الدين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا للقوانين المعمول بها، ”وموافاتنا بالإجراءات التي يتم اتخاذها فورا“.