تونس.. اتحاد الشغل يطالب بـ "استفتاء شعبي على تعديل نظام الحكم"

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، رئيس الدولة قيس سعيّد إلى ”إجراء استفتاء شعبي على تعديل نظام الحكم“ في البلاد.

وطالب الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبّوبي، خلال تجمع نقابي في محافظة باجة، غرب شمال البلاد، بـ“ضرورة إجراء استفتاء شعبي لإصلاح النظام السياسي، للقطع مع الأزمات السياسية المتكررة“، بحسب تعبيره.

وأضاف الطبّوبي أن ”أولوية المرحلة الراهنة يجب أن تكون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية“، لافتًا إلى أن ”الإصلاحات السياسية مطلوبة“.

وطالب بـ“الإسراع في تشكيل الحكومة، والنظر في الملفات الحارقة، على غرار البطالة والتعليم والصحة والوضعين الاقتصادي والاجتماعي للشعب التونسي“.

ويوصف نظام الحكم الحالي في تونس بـ“النظام البرلماني المُعدّل“، وفيه تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الحكومة، فيما يمنح البرلمان الثقة للحكومة أو يسحبها منها، وله صلاحيات انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية، فيما يتقاسم رئيس الدولة ورئيس الحكومة السلطة التنفيذية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم أمس الخميس، خلال لقائه عميد المحامين إبراهيم بودربالة، وممثلين عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهي جمعية حقوقية، إنه سيعود إلى الشعب صاحب السيادة، وهو الذي يقرر في إطار القانون، مؤكدًا في ذات السياق أنه ”لن نترك البلاد للعبث“.

واعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن إعلان رئيس الدولة قيس سعيد اعتزامه العودة إلى الشعب من أجل تقرير مصيره، يؤكد أنه ماضٍ في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها مع حلّ البرلمان الحالي.

وشدّد الباحث الخرايفي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن الخطوات الدستورية القادمة قد توضّحت إثر تصريح قيس سعيد“.

وأشار في ذات التدوينة إلى ”أن تصريحات الرئيس سعيد تدل على أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، وهذا يعني حل مجلس نواب الشعب، وتعليق العمل بالدستور، وعرض مسودة مشروع دستور على الاستفتاء“.

وفي 25 يوليو / تموز 2021، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه قرر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.