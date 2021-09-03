"العفو الدولية" تطالب تونس بالتحقيق في ملابسات "اختطاف" الناشط الجزائري بوحفص

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، تونس إلى التحقيق فيما أسمته ”اختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص، واختفائه القسري“، كما حمّلتها مسؤولية مصيره بعد إعادته إلى الجزائر، لا سيما أنه مطلوب لدى السلطات هناك.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة آمنة القلالي إنه ”بعد أن واجه سليمان بوحفص عامين من السجن الجائر في الجزائر، ذهب إلى تونس بحثًا عن الأمن والأمان، لكن يبدو أنه لم يكن بعيدًا بما يكفي عن أيدي الحكومة الجزائرية“.

ورأت، في بيان نشرته على صفحة المنظمة على موقع ”فيسبوك“، أنّ ”الحكومة التونسية تتشارك المسؤولية عن مصيره، وينبغي أن تكشف عن دورها في اختطافه وإعادته إلى الجزائر“.

واعتبرت القلالي أنّ ”عملية ترحيل بوحفص تصل إلى حد الإعادة القسرية، وهي سابقة تبعث على القلق البالغ بالنسبة لتونس“، مبينة أنه ”بموجب القانون الدولي لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطرًا جسيمًا بالتعرّض للاضطهاد أو انتهاكات حقوق الإنسان“.



وكشفت المنظمة، في بيانها، أن أحد أفراد عائلة بوحفص، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من تعرضه للانتقام، أخبرها بأن سليمان بوحفص اختُطف في 25 أغسطس/آب الماضي في حي التحرير، (أحد أحياء العاصمة تونس)، حيثُ كان يعيش.

ونقلت المنظمة عن مصدرها قوله أيضًا إن ”سائق السيارة بقي في الداخل بينما ذهب ثلاثة آخرون إلى شقته وأجبروه على الخروج، وكان أحدهم يحمل حقيبة يبدو أنها تحتوي على متعلقات بوحفص، ثم غادروا، وتوجه الجيران على الفور إلى الشرطة وأدلوا بشهاداتهم“.

وأشارت المنظمة إلى أن الأسرة ظلت لمدة 4 أيام تجهل مكان وجود بوحفص، وأنها خشيت من اختفائه قسرياً على أيدي السلطات الجزائرية أو التونسية، أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

ووفق عائلة بوحفص، فقد تم إبلاغها عبر مصادر غير رسمية أن الرجل محتجز بأحد مراكز الشرطة في الجزائر العاصمة، وأنه مثل في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، وأودع السجن استناداً إلى ستة تهم، لم يتم الكشف عنها.

وطالبت المنظمة السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه فورا والسماح له بمغادرة الجزائر، مذكرة بأنه سبق له أن ”تعرض للسجن في الجزائر، وأن ذلك كان نتيجة ممارسة حقه المشروع في حرية التعبير، في تعليق له نُشر على موقع فيسبوك اعتبر مسيئا للإسلام“.

وكان اختفاء المواطن الجزائري اللاجئ إلى تونس سليمان بوحفص وتداول أنباء عن تسليمه إلى السلطات الجزائرية قد أثار انتقادات المنظمات الحقوقية في تونس، التي وجهت اتهامات للسلطات التونسية بترحيل الرجل وانتهاك القانون الدولي، عبر تعمّد ترحيله إلى بلد هو مطلوب فيه للعدالة، وقد يتعرض فيه لانتهاكات.