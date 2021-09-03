"الرئاسي الليبي" يتوعد المشاركين في اشتباكات طرابلس.. والأمم المتحدة تدعو إلى نزع السلاح

أمر المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، جميع الوحدات العسكرية التي شاركت في الاشتباكات التي حدثت في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس اليوم الجمعة بالعودة الفورية إلى ثكناتها دون أي تأخير ومهما كانت الأسباب.

ودعا الرئاسي في بيان المدعي العام العسكري مباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات بما في ذلك المتسببون في الاشتباكات بمنطقة صلاح الدين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للقوانين المعمول بها وموافاتنا بالإجراءات التي يتم اتخاذها فورا.

وأشار إلى أن ”القائد الأعلى للجيش تابع الأحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما خلفته من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين“.

وطلب من رئيس الأركان العامة اتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصل بينها الاشتباك وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف.

وأكد أنه ”على جميع الوحدات العسكرية والأمنية، ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق“، وأنه ”لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث“، مؤكدا أن أي تصرف بالمخالفة لهذا البلاغ ”يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونا نظرا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على سلامة وأمن المواطن والدولة“.

وشدد البيان على أن القائد الأعلى سيتابع هذه التعليمات بما في ذلك توقيع العقوبات القانونية على المخالفين.

قلق أممي

بدورها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، واستخدام إطلاق النار العشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

كما دعث البعثة في بيان السلطات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين، وممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2570، من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

شرخ في المؤسسة العسكرية

ورأى محللون أن الاشتباكات، التي وقعت بين اللواء ”444 قتال“ التابع لمنطقة طرابلس العسكرية ورئاسة الأركان وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، كشفت عن حقيقة تلك القوات، التي تحمل صفة رسمية في حين أنها ”مجرد ميليشيات تتصارع“.

وأشاروا خلال أحاديث مع ”إرم نيوز“، إلى أن ما جرى على الساحة يعكس حالة التجاذب والتصارع السائدة على النفوذ بين أقطاب الميليشيات.

ولفتوا في هذا السياق، إلى زيارة رئيس الأركان الفريق محمد الحداد لمعسكر التكبالي ”مقر اللواء 444 قتال“ وتثمينه شجاعة الذود عن المعسكر، في حين هاجم مرؤوسه قائد منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان، اللواء 444 قتال، واتهمه بالانحراف عن المسار، معبرا عن تأييده للهجوم على معسكره.

خروج على القانون

وقال الخبير الأمني طارق شنبور، إنه لا يرى ”وجودا للمؤسسة العسكرية ولا للدولة أساسًا“، لكنه يرى ”جماعات مسلحة مؤدلجة“، مبينًا أنه ”منذ سنوات ومنذ الإطاحة بنظام الحكم السابق كان واضحًا ظهور الجماعات المسلحة المؤدلجة، التي لا تعترف بدولة القانون وهي غير خاضعة للشرعية“، كما أكد أنه ”لا يمكن بناء دولة القانون والمؤسسات لطالما هذه الجماعات هي من يسيطر على مفاصل الدولة“.

ورأى شنبور أن ”كل الحكومات السابقة والحالية تخضع لسيطرة وابتزاز تلك الجماعات، وكل الحكومات السابقة والحالية متواطئة معها ومشتركة معها في كل الجرائم التي حدثت وتحدث حاليًا أمام العالم“، مرجحًا أن تصبح طرابلس ساحة تصفية حسابات وستكون هناك ”حرب بالوكالة“.

فوضى

في حين قال رئيس المؤتمر الليبي – الليبي الجامع محمد العباني، إن ما جرى فوضى ستستمر إن لم يجر كبح جماح هؤلاء، بالإشارة إلى تلك الجماعات، معلقًا على تضارب المواقف بين الحداد ومروان، بالقول: ”كلهم قادة.. ولا أحد تحت الأوامر“.

بدوره اعتبر رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان أحمد عبدالحكيم حمزة، أن ما جرى ”صراع نفود وسيطرة وعصابات، كما أنه يؤكد وجود انقسام في الأجهزة العسكرية والأمنية لحكومة الوحدة الوطنية“، مرجحًا ”وقوف الأتراك وراء الأمر، لأن لهم مصلحة في دعم حلفائهم على الأرض“، بحسب قوله.

بينما قال الإعلامي محمد الفيتوري، إن ”الأتراك تدخلوا عمليًا في اشتباكات اليوم الجمعة، فقد أقلعت طائرات مسيرة من مطار معيتيقة وشاركت في المعركة، التي جرت بمعسكر التكبالي“.

ورجح الفيتوري أن تكون اشتباكات اليوم الجمعة، ”مقدمة لاشتباكات أوسع، من شأنها أن تُنهي وضع قائد قوات الدعم المركزي التابع للحكومة غنيوة الككلي، وربما تنهي دور اللواء عبد الباسط مروان نهائيًا“.

بدوره، وصف الناشط السياسي سمير العامري ما جرى بأنه عبارة عن ”إرهاصات حرب كبرى مدفوع أجرها من الخارج، بين طرفين مختلفين عقائديا للسيطرة على العاصمة ثم المنطقة الغربية“، مؤكدًا أن الفريق الحداد مع الطرف، الذى تدعمه مصراتة، أما اللواء مروان فقد حسبها بشكل خاطئ وخسر كل شيء“.