الانتخابات المغربية.. معركة شرسة بين "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"

قبل أيام قليلة من توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، ومجالس البلديات والجهات، يدخل السباق الانتخابي في المملكة مراحله الحاسمة، وسط منافسة شرسة بين حزبي ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، و“التجمع الوطني للأحرار“.

ويحاول زعماء الأحزاب السياسية في الأيام المتبقية من الحملة الانتخابية؛ تسويق برامجهم بشكل مكثف سواء في الميدان، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حملة بطعم خاص

وفي ظل الشروط الدقيقة التي وضعتها وزارة الداخلية المغربية أمام الأحزاب بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، تتواصل الحملة الانتخابية في المملكة بالاعتماد على تقنيات التواصل الافتراضي، حيث تحولت الصفحات الرسمية للأحزاب بـ“فيسبوك“ إلى منصة حقيقية للتفاعل مع الناخبين.

وتشكل الحملة الانتخابية، التي ستنتهي مساء الثلاثاء المقبل، فرصة حقيقية للأحزاب لعرض برامجها ومشاريعها أمام الناخبين، وكذلك حلولها للتداعيات الناجمة عن الجائحة.

وتسعى الأحزاب من خلال هذه المحطة إلى تجاوز الصورة السلبية التي رسمتها عن نفسها خلال فترة الجائحة، وتعزيز ثقة الناخبين في هذه الاستحقاقات.

وحيال ذلك، حرصت جل الأحزاب في برامجها الانتخابية على استحضار الوضعية الصعبة التي يمر بها المغرب، لتسطير الحلول التي تراها مناسبة لتجاوز الانعكاسات السلبية للأزمة الصحية خصوصًا في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.

ولم تغفل الأحزاب المغربية في برامجها أيضًا الصعوبات التي يجدها الشباب للولوج إلى سوق العمل، حيث تنافست في تقديم وعود من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة، وأوضاع الطبقة المتوسطة والفقيرة من خلال إطلاق جيل جديد من الإصلاحات.

ووفق إحصائيات رسمية، سيتنافس المرشحون المنتمون لـ 32 حزبًا، التي توجد في وضعية سليمة تؤهلها للمشاركة في الانتخابات.

ورأى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، العباس الوردي، أن الحملة الانتخابية الجارية لها طعم خاص مرتبط بتداعيات جائحة كورونا، ومحدودية التواصل بين الأحزاب والناخبين جراء التدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات الحكومية.

وأضاف الوردي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن هذه التدابير حرمت الأحزاب من شرح مضمون برامجها الانتخابية بشكل مستفيض أمام المغاربة.

وفي ظل الوضعية الراهنة، يعتقد الأكاديمي المغربي أن الأحزاب أشارت بشكل محتشم في برامجها إلى ”النموذج التنموي الجديد“ (مشروع ملكي للنهوض بأوضاع المغاربة)، رغم أن هذه الأحزاب مطالبة في الولاية الحكومية المقبلة بتنزيل مضامينه على أرض الواقع.

صراع ”العدالة والتنمية“ و“الأحرار“

ويذهب عدد من مراقبي المشهد السياسي في المغرب إلى أن المنافسة أضحت تشتد ميدانيًا وافتراضيًا خلال الحملة الانتخابية بين حزبي ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، و“التجمع الوطني للأحرار“ (يمين – وسط)، بقيادة الملياردير عزيز أخنوش.

كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية أحزاب ”الأصالة والمعاصرة“ و“الاستقلال“ و“الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية“.

وتجمع التوقعات على أن أخنوش هو الاسم الأقرب لقيادة الإئتلاف الحكومي المقبل بالمملكة.

ويتزامن صعود نجم رئيس حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، مع انخفاض شعبية سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب ”العدالة والتنمية“.

وقال العباس الوردي إن الصراع الأيديولوجي بين حزبي ”العدالة والتنمية“ و“التجمع الوطني للأحرار“، بات يزداد حدة مع اقتراب موعد الاقتراع (8 سبتمبر/ أيلول الجاري)، مشيرًا إلى أن حزب ”الأحرار“ صعد إلى السطح بشكل لافت، وبرز كقوة سياسية قادرة على الإطاحة بالحزب الأول في المملكة.

واستطرد: ”حزب أخنوش اشتغل ميدانيًا قبل الحملة الانتخابية بأشهر طويلة، والتقى بالناخبين في مناسبات عديدة، واستطاع أن يضمن مكانة وسط زحمة الأحزاب“.

واعتبر الوردي أن ”جل الأحزاب تتسابق في الوقت الراهن مع الزمن للظفر بمقعد في الحكومة المقبلة، متناسية رهان الانتخابات البلدية والجهوية وتدبير الشأن الترابي الذي يهم مصلحة فئة واسعة من المغاربة“.

المال السياسي

وأبدت أحزاب مغربية قلقها الشديد من ”تصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال“ لاستمالة أصوات الناخبين، وذلك على بعد أيام من موعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المتزامنة، داعية السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة.

ورأى الأكاديمي العباس الوردي، أن تراشق الأحزاب فيما بينها وحديث بعض القياديين عن توزيع بعض الأسماء السياسية لـ ”المال بشكل خيالي لاستمالة أصوات الناخبين“ سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع منسوب العزوف عن المشاركة في التصويت.

واعتبر أن أغلب الأحزاب“لا يهمها إلا الكراسي، وتتدافع للظفر بنصيب من الكعكة الانتخابية، والمواطن يجب عليه أن يعطي درسًا للأحزاب التي تتلاعب بمسار التنمية“.