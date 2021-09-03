اشتباكات عنيفة بين ميليشيات ليبية في طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر الجمعة، في العاصمة الليبية طرابلس، بين فصيلين ميليشياويين.

وذكرت صحيفة المرصد الليبية، عبر حسابها في فيسبوك، أن ”دوي إطلاق نار وانفجارات سُمع في محيط مقر المنطقة العسكرية بطرابلس، في معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين“.

وأضافت أن المنطقة شهدت ”اشتباكات بين قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي، واللواء 444 التابع لرئاسة الأركان“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية، قولها إن ”الطواقم الطبية في المركز الطبي والخضراء، استنفرت بعد وصول عدد من الجرحى جراء الاشتباكات المحتدمة بصلاح الدين“.

ونشرت الصحيفة وحسابات ليبية أخرى على مواقع التواصل، مقاطع فيديو للحظات اندلاع الاشتباكات.