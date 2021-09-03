كانت تابعة لهشام عشماوي.. الأمن الليبي يطيح بمجموعة متشددة ويقتل قائدها في مصراته

اعتقلت قوات الأمن في مصراته الليبية، 10 متشددين ينتمون لجماعة متشددة، وقتلت قائدها، وذلك في مداهمة استهدفت المجموعة التي كانت تخطط لشن هجمات في المدينة، بحسب مصدر أمني.

قال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات الأمن شنت مساء الخميس عملية استهدفت مقرا تتخذه جماعة متشددة في حي قزير وسط مدينة مصراته، فيما اندلعت اشتباكات بين الطرفين“.

وأوضح المصدر أنه ”بمجرد وصول قوات الأمن لمحيط المكان، باشرت المجموعة بإطلاق النار من أحدى العمارات، عبر عدة طوابق طوابق مستخدمة رشاشات آلية وقنابل يدوية“.

وأكد المصدر أن العملية ”أسفرت عن اعتقال 10 متشددين من تنظيم مجلسي شوري درنة وبنغازي، والذين انضموا لمليشيات مصراته في حربها ضد الجيش الليبي في طرابلس“.

وأضاف أن قائد المجموعة المدعو عبدالسلام الجملي، قُتل خلال الاشتباك مع قوات الأمن، مشيرا إلى أن الحملي ”تابع لمجلس شورى درنة، ومقيم في مصراته منذ أكثر من 5 أعوام، وعمم النائب العام مذكرة باعتقاله منذ عدة شهور“.

ووفق المصدر فإن ”المعلومات الأولية عن هذه المجموعة، تؤكد أنها قاتلت في بنغازي ودرنة تحت لواء مجالس الشورى، وكانت مرتبطة بتنظيم القاعدة في المدينتين بقيادة المصري هشام عشماوي والتونسي سيف الله بن حسين المكنى أبوعياض“.

وتابع أن ”المجموعة قاتلت في حرب طرابلس عام 2019 تحت قيادة المتشدد زياد بلعم“.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه العملية تأتي في إطار ”عملية كبرى تقودها الجهات الأمنية في مصراته بعد أن بدأت السلطات الأمنية إعداد ملفات تحري عن الشخصيات التي وصلت للمدينة من بنغازي ودرنة، ولجأت إلى مصراته هربا من عمليات الجيش الليبي“.

يشار إلى أن قوات الأمن في مصراته، شنت منذ يومين عملية ضد بعض العناصر المسلحة قتل فيها شرطي وجرح اثنان آخران، فيما قُتل 6 عناصر متشددة، وفق بيان لمديرية أمن مصراته.