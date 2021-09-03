تونس.. انتقادات حادة للسلطات بعد إيداع المحامي زقروبة السجن في "قضية المطار"

وجه ناشطون وحقوقيون في تونس، انتقادات حادة للسلطات، على خلفية إيداع المحامي مهدي زقروبة، السجن، ”دون استنطاقه“، وذلك بتهمة اعتدائه على ”أمني“ أثناء محاولته تسفير امرأة محل متابعة أمنية.

وأصدرت محكمة تونسية، الخميس، قرار إيداع مهدي زقروبة، السجن، بعد أن قدمت ”النقابة التونسية للأمنيين“، شكوى ضده واتهمته بالاعتداء على أحد أعوان الجمارك عندما حاول هو وعدد من نواب حزب ائتلاف الكرامة، تسفير فتاة بالقوة.

وقدمت النقابة، الشكوى، ضد زقروبة وعدد من نواب ائتلاف الكرامة، الذين فروا ورفضوا حضور التحقيق في هذه القضية، وتم إصدار مذكرات جلب بحق عدد منهم.

وأعربت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، الخميس، عن ”تضامنها“ مع المحامي زرقوبة، وذلك في بيان نقلته قناة ”نسمة“ المحلية.

ونددت البيان بما وصفه بـ“الانحراف الخطير بالإجراءات، واستسهال إصدار بطاقة إيداع قبل الاستنطاق، وتداعيات ذلك الخطيرة على الحريات كخرق أحكام الدستور ومجلة المرافعات والإجراءات والعقوبات العسكرية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة“.

وأشارت الجمعية إلى أنها ستعقد ”اجتماعا طارئا سيتخلله ندوة صحفية في دار المحامي بشارع باب بنات تونس، صباح الجمعة، للإعلان عن جملة القرارات والأشكال الاحتجاجية اللازمة“.

وقال الناشط السياسي، عبدالواحد اليحياوي، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”المحاماة لم تعد حارسة الديمقراطية.. اليوم القضاء العسكري يوقف المحامي مهدي زقروبة في ما يعرف بقضية المطار، وقد كان محامي المرأة التي منعت من السفر، والأفعال المنسوبة إليه هي من صميم واجبه في الدفاع كمحام“.

وأضاف: ”ليلة البارحة فرقة أمنية من العاصمة تنتهك حرمة مسكن محامي في المهدية بحثا عن محامي آخر وهو سيف الدين مخلوف“.

وتابع: ”لو كانت التهم الموجهة إليهم جرائم فساد أو غيرها من جرائم الحق العام، ما تكلمنا، لأن المحامي مواطن مثل كل المواطنين ويسري عليه ما يسري على الجميع، ولكن أن يلاحقوا ويدخلوا السجون بسبب نشاطهم المهني والسياسي والحقوقي فهذا يعني آلة القمع القادمة ستشمل الجميع“، بحسب تعبيره.

وقال الناشط في المجتمع المدني، وليد عرفاوي، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”لا مدخل لأي قضية جزائية إلا باحترام مبادئ المحاكمة العادلة في كامل مراحل التتبع والتحقيق و المحاكمة“.

وأضاف وليد عرفاوي في تدوينته: ”الأستاذ مهدي زقروبة يودع بالسجن دون استنطاقه في الأصل ودون توفر مقومات الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية.. إصدار مذكرة الإيداع فيه خرق واضح لمبادئ المحاكمة العادلة التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها“.

من جانبه، قال الناشط السياسي مبروك قسنطيني، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”إصدار مذكرة إيداع بالسجن ضد المحامي الأستاذ مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري، على خلفية دفاعه على مواطنة منعت من السفر بدون إذن قضائي، ضرب واضح لحصانة المحامي أثناء الدفاع عن موكله في خرق للفصل 47 من مرسوم المحاماة“.

في المقابل، انتقد البعض الدفاع عن المحامي مهدي زقروبة، مؤكدين أنه يجب تطبيق القانون عليه.

وكتب الناشط السياسي نبيل الرابحي، في تدوينة على فيسبوك: ”عندما تم سجن 3 نقابيين أكثر من 6 أشهر وقضوا العيد في السجن، بسبب الاعتداء على نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس، وعندما تم سحل الاتحاد العام التونسي للشغل، لم أر كل هذا التضامن“.

وأضاف الرابحي: ”هذه هي القطاعية المقيتة عند البعض.. المحامي اعتدى على أمني في المطار والواقعة تم توثيقها بالفيديو“.

يذكر أنه في آذار/ مارس الماضي، طردت ”نقابات الأمن التونسي“ نوابا من حزب ائتلاف الكرامة من مطار تونس قرطاج، والمحامي مهدي زقروبة، بعد أن حاولوا تمكين امرأة محل متابعة أمنية من السفر رغما عن عناصر الجمارك.

وشهد مطار تونس قرطاج الدولي فوضى عارمة وصراعا بين عناصر الجمارك ونواب حزب الائتلاف، بسبب منع أعوان الأمن امرأة من السفر على خلفية خضوعها ”لإجراء s17“ الحدودي.

يذكر أن ”إجراء s17“ أقرته وزارة الداخلية التونسية ضمن إستراتيجيتها الوطنية لمقاومة الإرهاب، والحد من سفر الشباب إلى ”بؤر التوتر“ منذ عام 2013.