تونس.. "الدستوري الحر" يرفض لقاء وفد من الكونغرس الأمريكي

أعلن حزب ”الدستوري الحر“ التونسي، الخميس، رفضه طلبا لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس الأمريكي سيزور البلاد خلال أيام للقاء الرئيس قيس سعيد وعدد من البرلمانيين والسياسيين التونسيين.

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، في بيان، إن حزبها ”تلقى دعوة من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، لحضور البرلماني المنتمي إلى حزبها ثامر سعد، لقاء بين برلمانيين والوفد البرلماني الأمريكي“.

واعتبر الحزب، أنه ”يؤمن بحق الشعب في تقرير مصيره، وباحترام السيادة الوطنية التي تقتضي معالجة الأزمات السياسية الداخلية ضمن الأطر التونسية – التونسية“، وبالتالي فإنه يرفض مقابلة الوفد الأمريكي.

وسبق أن رفضت عبير موسي، في شباط/ فبراير الماضي، طلبا لعقد لقاء وجهه لحزبها مساعد سفير الولايات المتحدة الأمريكية دونالد بلوم، وذلك بعد أن التقى السفير الأمريكي برئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وكتبت موسى حينها في منشور لها على مواقع التواصل: ”سعادة السفير يفضل لقاء شيخ الإخوان الذي طلب المساعدة من أمريكا للبقاء في الحكم، ويرسل مساعده لمقابلة رئيسة الحزب الدستوري الحر.. عفوا سعادة السفير أخطأتم العنوان“.

وتعتبر موسى من خلال العديد من تصريحاتها، من بينها خلال اجتماع شعبي في محافظة صفاقس في آذار/ مارس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ”دبرت مشروع الربيع العربي، لتمكين الإخوان من حكم تونس“، مشددة أنه ”لا مجال للتدخل في السيادة الوطنية التونسية“.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، خلال لقائه عميد المحاميين وممثلين من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية)، إن ”القرار التونسي سيكون نابعا من إرادة الشعب بوصفه صاحب السيادة“.

وأضاف سعيد أن ”قرار تونس يعبر عن إرادة الشعب لا إرادة أشخاص يعتبرون البلاد ضيعة قابلة للبيع أو التسويغ“، حسب تعبيره.

ومن المرتقب أن يزور تونس خلال الأيام القليلة المقبلة، وفد من الكونغرس الأمريكي، يتقدمه السيناتور كريس مورفي، وسيلتقي الوفد الرئيس التونسي قيس سعيد لمناقشة قضايا المنطقة والديمقراطية، حسب بيان نشره السيناتور الأمريكي.