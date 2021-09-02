بعد أيام على اجتماع الجزائر.. المغرب: الأزمة الليبية لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الأزمة الليبية ”لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية“، بل عن طريق ”الممارسة الديمقراطية“، وتنظيم الانتخابات العامة في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحفي لبوريطة عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في الرباط، يوم الخميس.

ويأتي تصريح الوزير المغربي، بعد أيام قليلة من عقد الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، في الجزائر، فيما تشهد علاقات الأخيرة مع الرباط، توترات وصلت حد إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية المغربي، في تصريحاته يوم الخميس، إن ليبيا ”تجتاز مرحلة حاسمة في مسارها السياسي، وتنظيم الانتخابات في موعدها، هو الأفق الوحيد لتسوية الملف الليبي“.

واعتبر أن ”تسوية الأزمة الليبية لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية، وإنما من قبل الليبيين أنفسهم عن طريق الممارسة الديمقراطية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد سلفا“.

وأضاف بوريطة أن ”الليبيين تعبوا من حالة الجمود والتفرقة. فقد آن الأوان للحسم في مسألة الشرعية في ليبيا من خلال تنظيم الانتخابات في آجالها المحددة سلفا وتفادي أي تعقيدات إضافية“.

وشدد على ”ضرورة انخراط كل المؤسسات الليبية وتحمل مسؤولياتها في التحضير لهذه الاستحقاقات وإنجاحها“، مشيرا إلى أن مجلس النواب الليبي ”له دور فاعل ورئيسي في هذا المسار، بالنظر لدوره التشريعي والاختصاصات التي منحه إياها الإعلان الدستوري والاتفاقات التي تمت بين الفرقاء الليبيين“.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن ”تسوية الأزمة الليبية لن تتم إلا من خلال تنظيم الانتخابات في موعدها، وانتخاب رئيس للبلاد يعمل على تحقيق المصالحة، وتوحيد المؤسسات الليبية“.

وأوضح صالح أن مجلس النواب الليبي ”قام بما يتوجب عليه من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات، من خلال إعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة، لا تقصي أي طرف“.

وأكد أن ”كل الأسس الدستورية والقانونية مهيأة لإنجاح هذه الانتخابات“.

وأضاف أن ”دعم المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة لليبيا من أجل تنظيم هذه الانتخابات، أمر هام للغاية“.

ووصل عقيلة صالح، إلى الرباط، في وقت سابق من يوم الخميس، في زيارة تأتي في ”إطار الحوار المتواصل بين الرباط والأطراف الليبية بغية متابعة تطور الوضع في ليبيا“، بحسب وسائل إعلام مغربية.

واستضافت الجزائر، الإثنين الماضي، اجتماعا حول ليبيا بمشاركة دول الجوار، لبحث التطورات في البلد، ودعم جهود السلطات الانتقالية لإجراء الانتخابات.

وشارك في الاجتماع، وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس وليبيا والسودان وتشاد والنيجر، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.