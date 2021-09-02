الرئيس التونسي يكشف تورط برلمانيين ومحامين في "نهب المال العام"

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، أن عددا من البرلمانيين والمحامين، أصبحوا يمتلكون ثروات هائلة تم نهبها من المال العام، مشددا على أنه لن يترك من سرقوا أموال التونسيين يعبثون بقوت الشعب.

وقال سعيّد، خلال لقائه عميد هيئة المحامين، وممثلين من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية)، إن ”ثروة زوجة أحد المحامين تبلغ 100 مليون دينار (حوالي 36 مليون دولار)، وعقارات سكنية ومحلات، رغم أنها عاطلة عن العمل“.

وأضاف أن ”نائبا في البرلمان تحصل على مبلغ قيمته 1500 مليون دينار (537 مليون دولار) عندما تقلد مناصب في الدولة“، لافتا إلى أن ”العملية موثقة وأملاكه مسجلة باسم زوجته“.

كما كشف أن ”نوابا حصلوا على 150 ألف دينار (حوالي 54 ألف دولار) مقابل تمرير فصل في قانون“.

وأشار الرئيس التونسي أيضا إلى ”حصول سياسيين على أموال بطريقة مشبوهة، من خلال ابتزاز الأشخاص من تونس وخارجها“، مضيفا أن ”شخصا لم يكشف اسمه تحصل على 100 ألف دينار (حوالي 36 ألف دولار) لمنح شخص أجنبي الجنسية التونسية“.

وأكد قيس سعيد أن ”العديد من الوثائق (التي تتعلق بتلك التجاوزات) تم إتلافها داخل وزارة العدل، فيما حذفت بعض المؤيدات من الملفات القضائية“، مشددا على أن المتورطين ”سيقفون أمام قضاء عادل وليس قضاء سُرقت بعض ملفاته“.

وقال الرئيس التونسي، إن ”هناك مجموعة من الأشخاص، تدبّر مخططات لضرب مؤسسة الرئاسة، بينما تقوم مجموعة ثانية بتنفيذ ما تم تدبيره“.

وأكد أنه ”على علم بمن يقف وراء عدد من المؤسسات الإعلامية لمهاجمة الرئاسة والتركيز على مواضيع معينة“، مضيفا أنه ”لن يحاكم أحدا بخصوص آرائه ولن يقبل أي ظلم أو دكتاتورية، لكنه سيتصدى بصرامه للعبث“، حسب تعبيره.

وشدّد الرئيس التونسي على أنه ”متمسك بالحريات والحقوق العامة والخاصة“، وأن ”ما كشفه من معطيات هو جزء من العبث باسم الشرعية، ما استوجب اتخاذه للإجراءات الاستثنائية، قبل رد الأمانة إلى الشعب بوصفه صاحب السيادة“.

واتخذ الرئيس التونسي في الـ25 من تموز/ يوليو الماضي، إجراءات استثنائية، تمثلت في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.

وكان من المقرر أن تنتهي الإجراءات الاستثنائية، نهاية الشهر الماضي، لكن سعيد أصدر أمرا رئاسيا بتمديدها إلى إشعار آخر.