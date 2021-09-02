"لوموند": الأزمة الاجتماعية تهدد بتآكل شعبية قيس سعيد

اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية اليوم الخميس، أنّ استمرار التوتر الاجتماعي وعدم حلحلة قضايا وملفات ذات علاقة ببطالة الشباب والتنمية في المناطق المهمشة باتت تهدد شعبية الرئيس التونسي قيس سعيد.

ونقل التقرير شهادات لشبان من منطقة قفصة جنوب غرب البلاد، والتي تعتبر معقل إنتاج الفوسفات وشهدت مرارا تعطلا لإنتاج هذه المادة الحيوية، محذرا من عودة التوتر بسبب تعطل الإنتاج وغياب التنمية، حيث تسجل محافظة قفصة نسب بطالة مرتفعة في صفوف الشباب الحاصلين على شهادات جامعية عليا، تبلغ 38 % وفق التقرير.

وسلط التقرير الضوء على حالة الشاب منير هلالي وأصدقائه المعتصمين للمطالبة بالتشغيل في شركة فوسفات قفصة، مصدر النشاط الوحيد للعمل في منطقة تعاني من العمالة الناقصة.

وذكر التقرير إنّ منير هلالي البالغ من العمر 35 عاما، هو جزء من هذه الشريحة التي صوتت للرئيس التونسي قيس سعيد بوصفه ”شخصية مستقيمة نالت استحسان أولئك الذين خاب أملهم من الثورة الذين يريدون إحياء مُثُلها“، إلا أنه ما زال يشك في قدرة رئيس الدولة، الذي تولى في 25 يوليو/ تموز كامل السلطة استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، على تسوية المسألة الاجتماعية.

ونقلت الصحيفة عن هلالي قوله إنه ”في الوقت الحالي لا نسمع سوى الكلمات، لكننا لا نرى سوى القليل من الإجراءات“.

وأشار التقرير إلى الوضع في مدينة الرديف التابعة لمحافظة قفصة، والتي كانت بؤرة الاضطرابات في حوض قفصة المنجمي عام 2008، في تحد لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والذي فُسِّر في وقت لاحق على أنه مقدمة لثورة 2011.

وذكر التقرير أنه على الرغم من هذا الانطباع والتوتر الصامت في الرديف، فإنّ لدى قيس سعيد قدرا كبيرا من التعاطف بين السكان هناك، ولا سيما في مدينة المتلوي المجاورة، ما يمنحه هامشا من القوة.

ونقل التقرير عن ألفة براهمي، وهي ربة بيت وخريجة الجامعة في اختصاص اللغة الإنجليزية قولها بحماس: ”كلنا نحب قيس سعيد هنا“، وذكرت المرأة التي كانت عاطلة عن العمل لأربعة عشر عامًا، أنها غاضبة بسبب الفساد والرشاوى التي تسمم الحياة اليومية للمواطنين ولا سيما من أجل الحصول على وظيفة، وتعتقد أن قيس سعيد سيكون قادرًا على معالجة كل هذا الفساد، وتؤكد أنه لا بد من منحه بعض الوقت لإثبات ذلك، لأن ”الوضع ليس سهلا في تونس“.

وعلق ابن عمها يعقوب، وهو أيضا خريج جامعة عاطل عن العمل قائلا إنّ ”الثورة قادها المواطنون لكن النخبة أخذتها رهينة“، مبديا سخطه الشديد على الطبقة الحاكمة في تونس منذ 2011.

ونقل التقرير عن ابن عم آخر لها قوله إن الإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو / تموز ”قد بعثت راحة لدى الشعب“، مضيفا أنه ”من الصعب العثور على وضع أسوأ مما خلفه حزب النهضة“.

ورأى التقرير أن ”الكراهية الشديدة لإرث العقد 2011-2021 تضفي بلا شك احتياطيًا ثمينًا من الشرعية على رأس الدولة، لكن قيس سعيد ليس لديه هامش كبير لارتكاب الأخطاء أو تأجيل حسم الملفات القائمة، لأن منطقة قفصة تتأثر بضمير إقليمي جريح، وتعتبر أنها تساهم في الثروة الوطنية دون مقابل“.