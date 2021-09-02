غضب في تونس بسبب التعامل الأمني مع وقفة احتجاجية

استهجنت أحزاب ومنظمات وجمعيات تونسية، ما وصفتها بـ ”الاعتداءات الأمنية“ التي طالت، أمس الأربعاء، مواطنين وصحفيين ونشطاء، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، أثناء وقفة طالبت بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، ( أكبر منظمة نقابية)، بفتح تحقيق جدّي وتحميل المسؤوليات لكلّ من تورّط في هذا الاعتداء الذي وصفه بـ“الهمجي“، بعدما طال المتظاهرين والصحفيين.

واعتبر اتحاد الشغل، في بيان له، أنّ ”المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأوّلها الحقّ في التعبير والتظاهر، هي خطّ أحمر لا يمكن قبوله“.

بدوره، اعتبر الناشط في حركة ”ماناش مْسلّمين“، وسام الصغير، في تصريحات صحفية، أنّ ”الاعتداءات العنيفة التي طالت المتظاهرين و الصحفيين، تحمل موقفا سياسيا واضحا معاديا للحقوق والحرّيات، وفي مقدّمتها حرّية التظاهر“.

وأضاف الصغيّر، أن ”ممارسة القمع تعد مؤشرا خطيرا على الحريات، وتتعارض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص حماية الحقوق والحريات“.

من جهته، استهجن ”حزب العمال“، اليساري التونسي، هذا ”الاعتداء“، وحمّل رئيس الدولة، بوصفه رئيس كل السلطات والأجهزة مسؤولية ما وصفه بـ“ القمع السافر“.

من ناحيته، عبّر الحزب الجمهوري، في بيان له، عن ”رفضه العنف المسلط على الشباب المحتج، وعلى الصحفيين“.

ورأى أنّ ذلك يعبّر عن ”مصادرة لحق فئة من التونسيين في التظاهر السلمي المكفول دستوريا، ويعد انتهاكا لحرية العمل الصحفي وكرامة الصحفيين“.

وفي السياق ذاته، نددت ”الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات“، بـ“القمع الأمني الممارس على المحتجين وبالاستخدام المفرط للقوة تجاه العديد منهم“.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، ”تضامنها المطلق مع الشباب المحتج و الإعلاميين و النشطاء إزاء ماتعرضوا له من اعتداءات“.

واعتبرت أن ”مسار الإصلاح والمصالحة الحقيقية لا يمكن أن يتحقق دون الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة الجناة وفك شبكات التسفير والإرهاب والجهاز السري“.

بدوره، رجحّ مصدر أمني في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن يجري المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، في الساعات القادمة، ”عددا من الاقالات في صفوف بعض القيادات الأمنية، بعد الانتقادات من عودة القمع البوليسي“.

وأشار إلى أن فعاليات مدنية نظّمت، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية؛ للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات، لكنّ رجال الشرطة تدخلوا لتفريقها بداعي مخالفتها للإجراءات الصحية، قبل حدوث مناوشات و اعتداءات طالت صحفيين ونشطاء.