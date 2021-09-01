"النهضة" تقر بالمسؤولية: نتفهم غضب الشارع التونسي ومستعدون لـ"مراجعات عميقة"

أقرت حركة النهضة التونسية، بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مؤكدة استعدادها لإجراء ”مراجعات عميقة“ خلال مؤتمرها القادم.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي بحضور رئيسها راشد الغنوشي، يوم الأربعاء.

وقال البيان الذي نشرته الحركة عبر صفحتها على فيسبوك: ”بعد التداول في الشأن الوطني ومتابعة آخر مستجدات الوضع في البلاد، أكد الحاضرون على أن حركة النهضة تتحمل المسؤولية إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم، وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم، وإدارة البلاد“.

وتابع البيان أن حركة النهضة ”تتفهم غضب الشارع، ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة“.

وأصدر راشد الغنوشي، الشهر الماضي، قرارا يقضي بحل المكتب التنفيذي للحركة. فيما استمر بتسيير الأعمال لحين تشكيل مكتب جديد.

وقالت الحركة في بيان لها: ”تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، فقد قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة“.

وجاء القرار، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الداخلية بين قيادة حركة النهضة التونسية من جهة، وبين قواعدها التنظيمية من جهة أخرى، إثر بيان أصدرته الحركة وأبدت من خلاله استعدادها لاتخاذ ”إجراءات تأديبية بحق قواعدها التي يثبت تهجمها على رئيس الدولة أو التعرض لأعراض الناس والنيل منهم“.

ويواجه الغنوشي ضغوطا داخلية للتنحي من المشهد السياسي، بعد أن حملته العديد من قيادات الحركة، المسؤولية في ما تعيشه من عزلة ورفض شعبي، بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 25 يوليو الماضي.

وقال مصدر من حركة النهضة، فضّل عدم كشف هويته، لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق إن ”قيادات عديدة في حركة النهضة طلبت من راشد الغنوشي، الانسحاب، لكونه يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وحتى يتمكن حزبه من القيام بمراجعات داخلية“.

ويوم الأربعاء، قرر راشد الغنوشي، تجميد عضوية القيادي في الحركة عماد الحمامي، وإحالته إلى لجنة النظام.

وقالت حركة النهضة، في بيان، إن ”القرار جاء عملا بأحكام القانون الأساسي للحركة، وبسبب تكرار تجاوزات الحمامي لسياسات الحركة“.

وعماد الحمامي، من أشد المنتقدين لسياسات راشد الغنوشي في الفترة الأخيرة، وذهب إلى حد تحميله مسؤولية مشاكل الحركة والبلاد.

كما أن مواقف الحمامي تجاه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، كانت مخالفة تماما للموقف الرسمي للحركة.