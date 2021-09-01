قيس سعيّد يتهم أطرافًا بمحاولة جلب مرتزقة لتعطيل "تصحيح المسار" في تونس

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، أطرافًا لم يسمّها بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد، قصد إرباكه، ودفعه إلى التراجع عمّا هو ماض فيه لتصحيح المسار في تونس، بحسب تعبيره.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه علي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة، إنه لن يخشى ”أي طرف يناور، أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من خارج البلاد“.

وجدد سعيّد تأكيده بأنه اضطُر إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور لإعادة منشآت الدولة إلى سيرها الطبيعي، مضيفًا أنه سيصدر توضيح الإجراءات الاستثنائية قريبًا.

وتابع قائلًا:“ كثيرون لم يتعظوا بما يحصل، ويبحثون عن مواقع داخل السلطة، وبعض أرائك الوزراء ليجلسوا عليها دون أي اعتبار واهتمام بالشأن العام، ولا يهتمون إلا للامتيازات، وهمهم الوحيد هو الدولار واليورو“.

وفي سياق آخر، أكد سعيّد أن بلاده حققت نتائج غير مسبوقة في ظرف وجيز في بمكافحة وباء كورونا، مضيفًا أن الجسور البرية والبحرية والجوية مازالت قائمة، في إطار المد التضامني من الدول الشقيقة والصديقة.

وجدد رئيس الدولة الشكر لكل من ساهم بحسن إنجاح أيام التلقيح المكثف ضد فيروس كوفيد-19 في كامل تراب البلاد، وأسدى تعليماته بمواصلة العمل بهذه المبادرة في تنسيق تام بين الصحة المدنية، والصحة العسكرية، والهياكل الرسمية، والمنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني، والمتطوعين، وإيجاد آليات أخرى تمكّن من توسيع قاعدة المواطنين التونسيين المنتفعين بالتلقيح.

وأضاف الرئيس التونسي أنه من الممكن تصور إجراءات أخرى خاصة ببعض الفئات العمرية على غرار التلاميذ بخصوص التطعيم ضد فيروس كورونا، مثل عدم تسجيل الفرد إلا بعد الاستظهار بشهادة التلقيح.

واعتبر سعيّد أن إلزامية التلقيح بالنسبة لبعض الأمراض الأخرى في المنظومة الصحية في تونس لا تمس حرية المواطن.

ورأى الرئيس أن بعض الفئات لا تستطيع التسجيل في منظومة التلقيح، ودعا إلى استنباط طرق جديدة لدفع نسق عملية التلقيح، وتمكين كل الفئات مهما كان عمرها ودرجة وعيها بالتلقيح.