قضية المنشق الجزائري سليمان بوحفص تثير مخاوف بخصوص حقوق التونسيين

ذكرت محطة تلفزيون محلية أن المعارض الجزائري سليمان بوحفص مثل أمام محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، وهو ما يؤكد على ما يبدو أنه لم يعد موجودا في تونس حيث كان يتمتع بصفة لاجئ.

وأفاد تلفزيون النهار الجزائري الخاص بأن سليمان بوحفص يواجه تهمة الانتماء إلى حركة ”الماك“، وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي.

وأثارت القضية غضب الجماعات الحقوقية في تونس، التي تقول إن الحكومة سلّمت بوحفص للسلطات الجزائرية منتهكة بذلك وضعه كلاجئ.

كما أثارت شكوكا بخصوص سيادة القانون في تونس بعد أن أمسك الرئيس قيس سعيّد بمقاليد الحكم في تموز/ يوليو، وجمد البرلمان لفترة طارئة مددها إلى أجل غير مسمى، في خطوات يصفها منتقدوه بالانقلاب.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجزائر ألقت القبض، يوم الأحد، على قطب الإعلام التونسي نبيل القروي، منافس سعيّد الرئيسي في انتخابات 2019 الرئاسية، لدى دخوله البلاد من تونس.

ويواجه القروي منذ سنوات قضية فساد تسببت في سجنه مرتين انتظارا للمحاكمة، وتم القبض عليه في الجزائر هو وشقيقه.

ومنذ الخطوات التي اتخذها سعيد في تموز/ يوليو، اعتُقل العديد من المسؤولين أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية بناء على تهم قائمة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها حددت ما لا يقل عن 50 شخصا منعوا من السفر.

وقالت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية، يوم الثلاثاء، إن شهود عيان رأوا سيارات بلوحات معدنية مختلفة تصل منزل بوحفص وتأخذه إلى جهة غير معلومة.

وتتخذ الجزائر إجراءات صارمة مع حركة ”الماك“ التي تسعى إلى استقلال منطقة القبائل التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الأمازيغية، مشيرة إلى ما تقول إنه دعم مغربي للحركة كأحد أسباب قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، الأسبوع الماضي.

ومنذ أن أعلن سعيد إجراءات الطوارئ، زار وزير الخارجية الجزائري تونس عدة مرات، والتقى الرئيس.