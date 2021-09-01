عُرف بانتقاداته.. الغنوشي يجمّد عضوية عماد الحمامي في "النهضة"

قرر رئيس حركة ”النهضة“ في تونس راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، تجميد عضوية القيادي في الحزب عماد الحمامي، وإحالته إلى لجنة النظام.

وقالت حركة النهضة، في بيان، إن ”القرار جاء عملا بأحكام القانون الأساسي للحركة، وبسبب تكرار تجاوزات الحمامي لسياسات الحركة“.

وكان القيادي في حركة النهضة والنائب في البرلمان والوزير السابق عماد الحمامي، من أشد المنتقدين لسياسات رئيس الحركة راشد الغنوشي في الفترة الأخيرة، وذهب الى حد تحميله مسؤولية مشاكل الحركة والبلاد، كما أن مواقفه تجاه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 تموز / يوليو الماضي كانت مخالفة تماما للموقف الرسمي للحركة.

ويأتي قرار تجميد عضوية الحمامي، بعد أيام من إعلان حركة النهضة إقالة كامل أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك في أول رد فعل داخلي منذ إعلان سعيد الإجراءات الاستثنائية التي تضمنت تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وتولي سعيد كامل صلاحيات السلطة التنفيذية.

وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها على ”فيسبوك“ يوم 24 آب / أغسطس الماضي: ”قرر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إنهاء كل مهام أعضاء المكتب التنفيذي للنهضة وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة“ وفق تعبيرها.

وبحسب البيان، فقد كلف الغنوشي القيادي بالحركة محمد القوماني برئاسة لجنة لإدارة الأزمة السياسية من أجل إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.

وتواجه حركة ”النهضة“ أزمة داخلية بدأت تظهر إلى العلن منذ مرحلة الاستعداد للانتخابات التشريعية لسنة 2019 حيث انقسمت الحركة إلى شقين، أحدهما يدافع عن خيارات رئيسها راشد الغنوشي الذي تدخل لتحديد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، والآخر يدافع عن استقلالية قرار قواعد الحركة الذين اختاروا أسماء بعينها عبر الانتخاب، ويرون أنه حصل تلاعب والتفاف على أصواتهم.

وتعرف الحركة أزمة قيادة مع ظهور تيار قوي يعارض التجديد لولاية أخرى لرئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي لم يعلن نيته في عدم الترشح لهذا المنصب خلال المؤتمر القادم للحركة.

وفي سياق متصل، اتهمت صحيفة ”الأنوار“ التونسية، الجمعة، حركة ”النهضة“، بتدبير عملية اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتنسيق مع تركيا والموساد الإسرائيلي.

وكشفت الحركة أنها كلفت مكتبها القانوني برفع شكاية جزائية ضد جريدة ”الأنوار“ التونسية، والصحفي صاحب التحقيق، الذي وصفته بـ“الكاذب“ والذي ”يرنو إلى المساس بالأمن القومي للبلاد ويسيء إلى رئيس الدولة“، حسب نص البيان.