ليبيا.. مقتل رجل أمن باشتباك مع مسلحين في مصراتة

قتل رجل أمن وجرح اثنان آخران، الأربعاء، في اشتباك مع مجموعة مسلحة في أحد أحياء مدينة مصراتة شرق طرابلس، وفق ما أعلنت مديرية أمن مدينة مصراتة.

وحسب بيان لقوة ”المهام الأمنية الخاصة“ التابعة للمديرية، فإن ”القوة داهمت مجموعة تنتمي لإحدى الجماعات الإرهابية فجر الأربعاء، واشتبكت معهم، الأمر الذي أسفر عن مقتل أحد عناصر القوة وإصابة آخرين بجروح، بينما تمكنت القوة من القبض على عدد من أفراد الجماعة“.

ونعت القوة في بيانها الذي نشر على صفحتها عبر فيسبوك، عز الدين صالح أرحومه أحد عناصرها الذي قتل في العملية.

تجدر الإشارة إلى أن العشرات من قيادات وأفراد مجلسي شورى بنغازي ودرنة، انتقلوا إلى مصراتة وطرابلس والزاوية وانضموا إلى مليشيات حكومة الوفاق السابقة.

وكان الجيش الليبي قد أكد عبر بيانات عسكرية أن قواته استطاعت قتل بعض هذه القيادات في معارك طرابلس، منهم علي عياد الهاشمي التابع لمجلس شورى بنغازي وهو نجل القيادي بتنظيم أنصار الشريعة عياد الهاشمي الذي قتل في 2017 في منطقة قنفودة غرب بنغازي.

كما نعت في 2019 حسابات مقربة من مجلس شورى ثوار بنغازي، القيادي البارز أحمد المعداني الذي يلقب بـ“الطويل“ وكان ضمن قيادات عناصر تنظيم أنصار الشريعة إبان نشاط التنظيم المحظور دوليا، كما نعت القيادي محمد الشيخي التابع لما يسمى بسرية الغرباء وهي إحدى أكثر مجموعات تنظيم أنصار الشريعة تطرفا.