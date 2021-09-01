فرحات مهني ينفي أن تكون له أية علاقة بالسلطات المغربية‎‎

نفى فرحات مهني، زعيم حركة ماك المطالبة باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر، أن تكون له آية علاقة بالسلطات المغربية، أو تلقيه أي تمويل مالي من طرفها كما تدعي الجزائر.

وصرح مهني في ندوة صحفية بباريس الثلاثاء، أنه ”زار المغرب آخر مرة في شهر يوليو 2015، بتأشيرة دخول لمدة أسبوع ولمرة واحدة“.

وأكد أن ليس له آية علاقة رسمية بشخصيات مغربية رسمية أو غير رسمية، إلا أن لديه الكثير من الأصدقاء في المغرب ينشطون في الحركة الأمازيغية عموما.

أما بخصوص الدعم المغربي لحق شعب القبائل، فأشار مهنى أن هذا الدعم بدأ في ”2013 أو 2015″، وأن ”المغرب لم يفعل سوى تجديد هذا الدعم“، معبرا عن سعادة حركة القبائل بهذا الدعم.

بالمقابل نفى تلقي الحركة أي دعم مادي من المملكة، وعلق على الأمر بسخرية ”أنا شخص أعمل بشفافية، ويمكن الاطلاع على حساباتي من طرف أية جهة، وقد حدث هذا فعلا قبل بضعة أشهر ولم يتم اكتشاف أي شيء“.

كما وصف الاتهامات الموجهة إليه من قبل الجزائر بـ ”دعاية لتلطيخ سمعتي وسمعة الحركة“.

وجاء تصريح زعيم حركة ماك، بعد التصعيد في لهجة المغرب تجاه الجزائر بخصوص ملف القبائل، حيث قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن ”شعب القبائل الذي كان موجودا قبل فترة طويلة من قيام الدولة الجزائرية له أيضا الحق في تقرير المصير“، حسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية مساء الاثنين.

وأضاف متسائلا ”لماذا تنكر الجزائر عليه ما تطالب به مغاربة الصحراء، وتمضي إلى حد فرض نزاع على المملكة منذ مدة 45 عاما، من قبل مجموعة انفصالية مسلحة؟ ولماذا لا يحق لممثلي شعب القبائل أن يكونوا حاضرين في اجتماع لجنة الـ24 ؟ فهم أيضا لهم الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية بشأن مستقبلهم“.

واستطرد الدبلوماسي المغربي قائلا ”الحق في تقرير المصير مبدأ عالمي ومبدأ أممي، ويجب أن يتم توظيفه دون انتقائية ويجب أن يستفيد منه جميع السكان، خاصة أولئك الذين كانوا تحت احتلال منذ عقود“.

وسبق أن لوح عمر هلال بدعم المغرب لحركة القبائل في رده على تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة خلال اجتماع حركة عدم الانحياز في يوليو الماضي، وكان ذلك سببا مباشرا في تصاعد الأزمة بين البلدين واستدعاء الجزائر لسفيرها، ثم إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.